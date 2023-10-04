Циципас о спаде: «Это нормальное течение жизни и нормальное течение любого американского фильма, где все кончается хэппи-эндом. И я жду своего хэппи-энда»
Стефанос Циципас прокомментировал спад в результатах.
Он проиграл пять из последних восьми матчей. На этой неделе он выступает на «Мастерсе» в Шанхае.
«Это нормальное течение жизни и нормальное течение любого американского фильма, где все кончается хэппи-эндом. И я жду своего хэппи-энда в сезоне.
В последнее время я смотрю много американского кино, и это добавляет мне надежды, веры и позитива.
Неожиданный ответ, да? (Смеется). Я что-то неправильно сказал?
Не знаю, я продвигаю американское кино. Может, нужно было местное? Но я смотрю мало китайских фильмов».
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