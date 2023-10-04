Циципас о спаде: «Это нормальное течение жизни и нормальное течение любого американского фильма, где все кончается хэппи-эндом. И я жду своего хэппи-энда»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал спад в результатах.

Он проиграл пять из последних восьми матчей. На этой неделе он выступает на «Мастерсе» в Шанхае.

«Это нормальное течение жизни и нормальное течение любого американского фильма, где все кончается хэппи-эндом. И я жду своего хэппи-энда в сезоне.

В последнее время я смотрю много американского кино, и это добавляет мне надежды, веры и позитива.

Неожиданный ответ, да? (Смеется). Я что-то неправильно сказал?

Не знаю, я продвигаю американское кино. Может, нужно было местное? Но я смотрю мало китайских фильмов».

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6 комментариев

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Двойка Бубнова
Ответ Великий Алонсо
Этот божий одуванчик как всегда где то витает в облаках, не похож он на настоящего мужика, наверняка Бадоса его страпонит
Проверим на слово, явно знаешь о чем говоришь
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Олег Попов
Хеппи энд произойдёт тогда, когда опять с Дуней Кулаковой помиришься
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