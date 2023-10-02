Медведев после выхода в полуфинал в Пекине: «Для харда эти мячи просто смешные»
Даниил Медведев пожаловался на мячи после выхода в полуфинал в Пекине.
«Матч был очень неровным. Мы оба старались не давать сопернику легких мячей. Но с такими мячами это постоянно получается. И мы оба много ошибались. Так что трудно объяснить динамику матча.
Во втором сете я был недоволен собой. Но знал, что в третьем будут шансы.
Для харда эти мячи просто смешные. В третьем сете я проиграл свою подачу, но выиграл 6:1. Это ненормально. Но мы так играем уже весь год».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
6 комментариев