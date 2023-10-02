Медведев после выхода в полуфинал в Пекине: «Для харда эти мячи просто смешные»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев пожаловался на мячи после выхода в полуфинал в Пекине.

«Матч был очень неровным. Мы оба старались не давать сопернику легких мячей. Но с такими мячами это постоянно получается. И мы оба много ошибались. Так что трудно объяснить динамику матча.

Во втором сете я был недоволен собой. Но знал, что в третьем будут шансы.

Для харда эти мячи просто смешные. В третьем сете я проиграл свою подачу, но выиграл 6:1. Это ненормально. Но мы так играем уже весь год».

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6 комментариев

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ProLL
Ответ litmoscow
а кто-то может объяснить мне почему всем не нравятся эти мячи, спортсмены получают травмы из-за них, все об этом говорят, но никакой реакции от ATP? почему их просто не поменяют?
В том то и дело, что хоть Медведев и поднял эту проблему уже в начале сезона, публично помимо него высказались ничтожно мало игроков. Только недавно высказались Фриц, Вавринка и Лехечка. Но этого все равно мало - чтобы что-то изменилось, высказаться должны игроки, которые приносят ATP больше всего денег - то есть, Алькарас и Джокович. А Алькарас, в итоге, сказал, что, мол, ну да, сложно, но надо привыкать, что тут поделать. Да это все равно, что сказать, что никакой проблемы вовсе и нет - по крайней мере, для ATP это звучит именно так.
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Ben Shelton
Ответ litmoscow
а кто-то может объяснить мне почему всем не нравятся эти мячи, спортсмены получают травмы из-за них, все об этом говорят, но никакой реакции от ATP? почему их просто не поменяют?
видимо из-за спонсорских обязательств. контракты заключены, деньги крутятся. все довольны, кроме спортсменов. все как обычно
+8
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+8
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litmoscow
а кто-то может объяснить мне почему всем не нравятся эти мячи, спортсмены получают травмы из-за них, все об этом говорят, но никакой реакции от ATP? почему их просто не поменяют?
+3
0
+3
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litmoscow
Ответ Antonbezb
АТП выгодны длинные матчи с большим количеством ударов
не думаю, если честно, что им выгодны длинные матчи
+3
0
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Antonbezb
Ответ litmoscow
а кто-то может объяснить мне почему всем не нравятся эти мячи, спортсмены получают травмы из-за них, все об этом говорят, но никакой реакции от ATP? почему их просто не поменяют?
АТП выгодны длинные матчи с большим количеством ударов
+2
-1
+1
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litmoscow
Ответ Ben Shelton
видимо из-за спонсорских обязательств. контракты заключены, деньги крутятся. все довольны, кроме спортсменов. все как обычно
ну это понятно, но есть же неустойка в конце концов или хотя бы с производителеи договориться на какие то улучшения. Им же самим реклама плохая. Просто не слышал вообще никакой реакции и это странно
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