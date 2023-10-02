Медведев выходил в полуфинал на всех крупнейших хардовых турнирах

Даниил Медведев доходил до полуфинала на всех хардовых турнирах категории АТР 500 и выше.

ТБШ и итоговый:

«Мастерсы»:

Индиан-Уэллс;

Майами;

Монреаль;

Торонто;

Цинциннати;

Шанхай;

Париж.

ATP 500:

Роттердам;

Дубай;

Акапулько;

Вашингтон;

Токио;

Вена;

Базель;

Астана-2022;

Пекин.

Медведев рвется к титулу величайшего теннисиста России. В чем он уже обошел Сафина и Кафельникова?

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