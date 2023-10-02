Медведев выходил в полуфинал на всех крупнейших хардовых турнирах
Даниил Медведев доходил до полуфинала на всех хардовых турнирах категории АТР 500 и выше.
ТБШ и итоговый:
«Мастерсы»:
- Индиан-Уэллс;
- Майами;
- Монреаль;
- Торонто;
- Цинциннати;
- Шанхай;
- Париж.
ATP 500:
- Роттердам;
- Дубай;
- Акапулько;
- Вашингтон;
- Токио;
- Вена;
- Базель;
- Астана-2022;
- Пекин.
Медведев рвется к титулу величайшего теннисиста России. В чем он уже обошел Сафина и Кафельникова?
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2 на Итоговых
12 на Мастерсах
26 на АТП 250-500 + Пекин -2023. 27.
47 в сумме. А стоп, плюс Пекин-2023.. Тогда 48)))
Впрочем, Вавринка почти все свои успехи на Шлемах заработал в 2014-17, когда ему было 28,5 - 32. До 2014 у него был только полуфинал ЮСО-13 и 3 четвертьфинала..
Медведеву сейчас всего 27,5, а финалов Шлема у него уже больше, чем у Стэна, Мастерсов 6 против 1, есть Итоговый, был на 1-ом месте.
Подождем лет 5, когда Даниилу будет 32 и тогда сравним его со Стэном...
Медведев зашел в топ-10 в 2019. Вот, году в 2029 и подведем итоги))))))