Медведев выходил в полуфинал на всех крупнейших хардовых турнирах

Теги ATP статистика Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев доходил до полуфинала на всех хардовых турнирах категории АТР 500 и выше.

ТБШ и итоговый:

«Мастерсы»:

  • Индиан-Уэллс;
  • Майами;
  • Монреаль;
  • Торонто;
  • Цинциннати;
  • Шанхай;
  • Париж.

ATP 500:

  • Роттердам;
  • Дубай;
  • Акапулько;
  • Вашингтон;
  • Токио;
  • Вена;
  • Базель;
  • Астана-2022;
  • Пекин.

Медведев рвется к титулу величайшего теннисиста России. В чем он уже обошел Сафина и Кафельникова?

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17 комментариев

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kyckoba
“Я знаю хард, я - специалист!»🤣 и ведь не врал.
+28
0
+28
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Hardy
легенда харда
+16
-1
+15
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Евгений Птицын
Опять новость по посту из чьего-то твиттера. Строго говоря, это не так: на St. Petersburg Open-2020 (тогда турнир повысили до ATP-500) Медведев проиграл в 1/8.
+9
-2
+7
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Savardus
Daniil Medvedev likes hard - watch online
+6
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Антон Тимофеев
Ответ EVLZ
Подскажите, сколько у него всего в туре полуфиналов ?
7 на Шлемах
2 на Итоговых
12 на Мастерсах
26 на АТП 250-500 + Пекин -2023. 27.
47 в сумме. А стоп, плюс Пекин-2023.. Тогда 48)))
+6
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+6
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Антон Тимофеев
Ответ Евгений Птицын
Тогда это был турнир ATP-250, как и во все другие годы.
Ну, это, спорный момент))) Все же СПБ не 500-к на постоянной основе. Хотя, тогда и Астану-2022 включать не стоило...
+4
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+4
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Phantom3000
Ответ Евгений Птицын
Опять новость по посту из чьего-то твиттера. Строго говоря, это не так: на St. Petersburg Open-2020 (тогда турнир повысили до ATP-500) Медведев проиграл в 1/8.
Было дело… но в 2019 выиграл)
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Антон Тимофеев
Ответ Йенс Мустерманн
А хардовых шлемов меньше, чем у Вавринки. Хард-корт специалист комнатный ))
Ну, вот такой он специалист))) На пол-шишечки))

Впрочем, Вавринка почти все свои успехи на Шлемах заработал в 2014-17, когда ему было 28,5 - 32. До 2014 у него был только полуфинал ЮСО-13 и 3 четвертьфинала..

Медведеву сейчас всего 27,5, а финалов Шлема у него уже больше, чем у Стэна, Мастерсов 6 против 1, есть Итоговый, был на 1-ом месте.

Подождем лет 5, когда Даниилу будет 32 и тогда сравним его со Стэном...
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sined2000
500-Ники бессмысленно считать. Они меняются относительно часто
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EVLZ
Подскажите, сколько у него всего в туре полуфиналов ?
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Евгений Птицын
Ответ Phantom3000
Было дело… но в 2019 выиграл)
Тогда это был турнир ATP-250, как и во все другие годы.
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Антон Тимофеев
Ответ Йенс Мустерманн
А Виландер взял все свои (4) хардовые шлемы в промежутке 18-24.
Даниил раскрылся поздно, он в этом схож с Вавринкой, Стэн в топ-10 зашел даже быстрее, чем Медведев. Поэтому, оценивать Даниила пока еще рано...
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Антон Тимофеев
Ответ Йенс Мустерманн
Ну если сравнивать с Вавринкой, то он свои три шлема уместил в три сезона. данька взял свой титул в 2021, а мэйджор-турниры 2023 года уже все позади )
Вавринка зашел в топ-10 в 2008, а последний раз там был в 2018.
Медведев зашел в топ-10 в 2019. Вот, году в 2029 и подведем итоги))))))
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Док Аксель
Уже давно ясно, что Даня "хардмен". Хард его любимое покрытие, на котором он играет наиболее успешно.
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