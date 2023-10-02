Квитова о расписании в Пекине: «Далеко не идеально заканчивать матч в час ночи, а потом увидеть себя в расписании на следующий день в 17:30»

Теги WTA Петра Квитова China Open Людмила Самсонова Теннис

Петра Квитова пожаловалась на расписание турнира в Пекине.

Накануне чешка за 3 часа обыграла Ван Сиюй в первом круге, а сегодня уступила Людмиле Самсоновой.

«Далеко не идеально заканчивать матч в час ночи, а потом увидеть себя в расписании на следующий день в 17:30, когда еще даже не были сыграны некоторые матчи первого круга.

Я всегда относилась к теннису с огромным уважением и редко высказывалась публично, но на этот раз я твердо уверена в том, что нужно найти более справедливый вариант. WTA, пожалуйста, облегчите жизнь своим игрокам».

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