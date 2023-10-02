Квитова о расписании в Пекине: «Далеко не идеально заканчивать матч в час ночи, а потом увидеть себя в расписании на следующий день в 17:30»
Петра Квитова пожаловалась на расписание турнира в Пекине.
Накануне чешка за 3 часа обыграла Ван Сиюй в первом круге, а сегодня уступила Людмиле Самсоновой.
«Далеко не идеально заканчивать матч в час ночи, а потом увидеть себя в расписании на следующий день в 17:30, когда еще даже не были сыграны некоторые матчи первого круга.
Я всегда относилась к теннису с огромным уважением и редко высказывалась публично, но на этот раз я твердо уверена в том, что нужно найти более справедливый вариант. WTA, пожалуйста, облегчите жизнь своим игрокам».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии