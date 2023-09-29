Пекин (WTA). 1-й круг. Блинкова сыграет с Векич, Потапова – с Грачевой, Азаренко встретится с Линетт
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China Open
Пекин, Китай
30 сентября – 8 октября 2023
WTA 1000
Призовой фонд – 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) – Донна Векич (Хорватия)
Анастасия Потапова (Россия) – Варвара Грачева (Франция)
Марта Костюк (Украина) – Элизабетта Кочарретто (Италия)
Сорана Кырстя (Румыния) – Петра Мартич (Хорватия)
Мартина Тревисан (Италия) – Татьяна Мария (Германия)
Юэ Юань (Китай) – Элиза Мертенс (Бельгия)
Виктория Азаренко (Беларусь) – Магда Линетт (Польша)
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