Пекин (WTA). 1-й круг. Блинкова сыграет с Векич, Потапова – с Грачевой, Азаренко встретится с Линетт

Теги результаты WTA China Open Теннис

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China Open

Пекин, Китай

30 сентября – 8 октября 2023

WTA 1000

Призовой фонд – 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) – Донна Векич (Хорватия) 

Анастасия Потапова (Россия) – Варвара Грачева (Франция)

Марта Костюк (Украина) – Элизабетта Кочарретто (Италия) 

Сорана Кырстя (Румыния) – Петра Мартич (Хорватия) 

Мартина Тревисан (Италия) – Татьяна Мария (Германия)

Юэ Юань (Китай) – Элиза Мертенс (Бельгия) 

Виктория Азаренко (Беларусь) – Магда Линетт (Польша)

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