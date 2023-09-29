Котов попал в основную сетку в Шанхае
Павел Котов попал в основную сетку «Мастерса» в Шанхае. Это произошло после того, как с турнира снялись Александр Бублик, Роберто Баутиста-Агут и Джейсон Кублер, а также освободилось место для специального исключения (игрока, который попадает в основную сетку, если бы мог попасть в квалификацию, но не успел туда из-за успешного выступления на турнире предыдущей недели).
Также в основу попали Кристиан Гарин, Фабиан Марожан или Таро Даниэль.
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