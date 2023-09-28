Стефанос Циципас: «Надеюсь, однажды мои дети начнут играть, приобщатся к теннису и продолжат мое наследие»

Стефанос Циципас принял участие в проекте ATP «Признание в любви теннису».

«Дорогой теннис! Я помню наше знакомство в 2001-м. Мои родители, Апостолос и Юлия, познакомили меня с этим прекрасным видом спорта, которым я занимаюсь до сих пор. С тобой я почувствовал себя частью игровой площадки, моей собственной площадки, на которой не было никаких правил и ограничений.

Я влюбился в тебя, когда мне было восемь лет и я выиграл свой первый турнир в Нормандии. Я помню, как проснулся посреди ночи и разбудил отца со словами: «Забери меня со всех остальных секций: футбола, плавания, легкой атлетики. Я хочу играть только в теннис, и он останется моим спортом до конца жизни».

Свой первый матч в ATP-туре я провел в Роттердаме в 2017-м. В то время я был еще юниором, и моим первым соперником стал Жо-Вильфред Тсонга. Тогда я был очень беззаботным, играя, не думал о последствиях, и тот матч научил меня быть более сдержанным в выборе ударов и помог стать более зрелым, умеющим контролировать себя теннисистом.

С тех пор я прошел очень большой путь. У меня были очень трудные победы, тяжелые поражения, ночи, когда я не мог уснуть из-за боли и переживаний после проигранных матчей, которые не должен был проиграть. Одновременно много любви и много ненависти к игре.

Один из самых важных моментов, которые ты мне подарил, – это первый титул на «Мастерсе» в Монте-Карло, где я чувствую себя как дома. В детстве я приезжал на этот турнир, и победа там принесла мне столько эмоций и ностальгии. Это чувство не променяешь ни на что другое.

Ты научил меня жить как есть, никогда не сомневаться в себе и двигаться дальше, независимо от результата. Я был очень целеустремлен и очень предан этому путешествию. Каждый день я благодарен за то, что выбрал тебя.

Надеюсь, что в будущем у нас будет взаимная любовь. Надеюсь, однажды мои дети начнут играть, приобщатся к тебе и продолжат мое наследие».

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