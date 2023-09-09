Рыбакина о проблемах из-за того, что на US Open женщины начали играть мужскими мячами: «Никто этому не рад, у всех какие-то травмы»

Дарья Касаткина и Елена Рыбакина обсудили затяжной матч в Монреале.

Он продолжался 3 часа 27 минут и закончился около трех часов ночи по местному времени. Это был самый длинный матч в карьере Рыбакиной.

ДК: Слушай, всем интересен наш этот матч конченый, который мы считай до сих пор продолжали играть...

ЕР: Блин, пожалуйста, просто не напоминай. В кошмарных снах снится.

ДК: Ты спала после этого? Я два часа спала.

ЕР: Я пыталась заснуть в пять утра, поспала пару часов, проснулась и вообще без шансов дальше.

ДК: Ну, я представляю. Ментально было дно, это понятно, а физически еще не так плохо. А вот на следующий день вообще писец – была жопа.

ЕР: Я просто умирала, потому что мы приехали на корты днем, я должна была играть, а потом пошел дождь опять, и мы весь сидели там. Я молилась, чтобы он не останавливался, потому что я не могла играть в тот день, это было ужасно.

ДК: А на следующий день хорошо было?

ЕР: На следующий день было получше, но это все равно [тяжело]. Я точно так же психологически была убита, потому что только что приехала из Европы, пробыла 10 дней в Канаде, а потом ложиться в 5 утра – это ужас.

ДК: В Цинциннати потом тоже хорошо было.

ЕР: Не напоминай мне все эти моменты.

ДК: А мячи в Цинциннати тебе не показались другими, чем в Монреале или даже здесь?

ЕР: Да, они по-другому [отскакивают]. Если здесь и в Монреале они такие большие становятся [показывает руками], то там они вообще малюсенькие, тяжело управлять. Ну, я не знаю, что они вообще сделали с мячами, никто этому не рад, у всех какие-то травмы.

ДК: Что происходит?

ЕР: Ребята, что происходит?

ДК: Мы просто в шоке все. Ну, Ленок, я надеюсь, мы с тобой, если и будем играть...

ЕР: То не три часа.

ДК: Ну, тут обещать не могу (смеются).

ЕР: Окей, не в три часа утра.

ДК: Хотя бы не в три часа утра, да. Прикинь, если бы народу было много на этом матче, как было бы круто.

ЕР: Да никто, все уже ушли.

ДК: Я считаю, этот матч был достоин большой «аудиенции», а не утреннего бродкаста где-то в Европе, я не знаю, с кофе.

ЕР: Это был эпичный матч, у меня такого никогда не было.

ДК: У меня разные были, но чтобы все так сложилось, это, конечно, да, прикол. Ну, дай Бог нам где-нибудь так с тобой сыграть, но не в три утра опять-таки.

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