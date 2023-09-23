Токио (WTA). Касаткина на старте сыграет с Костюк, Александрова – с Калинской, Павлюченкова может выйти на Рыбакину, Швентек начнет со второго круга

Стала известна сетка турнира WTA 500 в Токио, который пройдет на следующей неделе.

Ига Швентек (1), Джессика Пегула (2), Мария Саккари (4) и Каролин Гарсия (5) начнут со второго круга.

Дарья Касаткина (6) в первом круге сыграет с Мартой Костюк.

Анастасия Павлюченкова стартует матчем против Донны Векич. Во втором круге она может встретиться с Еленой Рыбакиной (3) или Линдой Носковой.

Действующая чемпионка Людмила Самсонова (7) поборется с Татьяной Мария, Вероника Кудерметова (8) – с квалифаером.

Екатерина Александрова сыграет с Анной Калинской (WC).

Полностью сетка здесь.

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