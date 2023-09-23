Токио (WTA). Касаткина на старте сыграет с Костюк, Александрова – с Калинской, Павлюченкова может выйти на Рыбакину, Швентек начнет со второго круга

Теги Анастасия Павлюченкова Toray Pan Pacific Open Каролин Гарсия Джессика Пегула Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Мария Саккари Екатерина Александрова Елена Рыбакина Ига Швентек Людмила Самсонова Теннис

Стала известна сетка турнира WTA 500 в Токио, который пройдет на следующей неделе.

Ига Швентек (1), Джессика Пегула (2), Мария Саккари (4) и Каролин Гарсия (5) начнут со второго круга.

Дарья Касаткина (6) в первом круге сыграет с Мартой Костюк.

Анастасия Павлюченкова стартует матчем против Донны Векич. Во втором круге она может встретиться с Еленой Рыбакиной (3) или Линдой Носковой.

Действующая чемпионка Людмила Самсонова (7) поборется с Татьяной Мария, Вероника Кудерметова (8) – с квалифаером.

Екатерина Александрова сыграет с Анной Калинской (WC).

Полностью сетка здесь.

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