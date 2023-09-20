Дочь миллиардера Наварро вторую неделю подряд обыграла соперницу из топ-20

Теги WTA Эмма Наварро Guadalajara Open Akron Теннис

22-летняя Эмма Наварро во втором круге в Гвадалахаре обыграла №12 в мире Мэдисон Киз – 6:2, 7:6(5).

Для Наварро это вторая победа над топ-20 в карьере и за последние две недели – в Сан-Диего она обыграла Марию Саккари.

Всего американка выиграла уже 16-й матч уровня основного тура в этом сезоне. С 2019-го по конец 2022-го у нее было всего три победы в основных сетках WTA – все она одержала в Чарлстоне, на турнире, которым владеет ее отец, миллиардер Бен Наварро.

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1 комментарий

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Станислав Михайловский
Уважаемый Павел Ниткин и остальные кто публикует новости в теннисном разделе Спортса!
Может вы прекратите уже при упоминании Пегулы или Наварро писать что они дочери миллиардеров?
Наварро 3х кратная финалистка юниорских шлемов, бывшая 3я ракетка мира по юниорам, 49я ракетка мира сейчас.
Мне кажется таких достижений достаточно, чтобы не упоминать ее происхождение.
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