Дочь миллиардера Наварро вторую неделю подряд обыграла соперницу из топ-20

22-летняя Эмма Наварро во втором круге в Гвадалахаре обыграла №12 в мире – 6:2, 7:6(5).

Для Наварро это вторая победа над топ-20 в карьере и за последние две недели – в Сан-Диего она обыграла Марию Саккари.

Всего американка выиграла уже 16-й матч уровня основного тура в этом сезоне. С 2019-го по конец 2022-го у нее было всего три победы в основных сетках – все она одержала в Чарлстоне, на турнире, которым владеет ее отец, миллиардер Бен Наварро.

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