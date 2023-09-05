Тони Надаль о нынешних топах: «Если не считать Джоковича и Алькараса, общий уровень разочаровывает»
Тони Надаль раскритиковал нынешних топов.
«Топ-теннисисты предыдущего поколения были лучше нынешних – значительно лучше. Нынешний Джокович намного слабее того, каким был пять или десять лет назад.
Несомненно Надаль превзошел бы Медведева, Маррей был бы сильнее Зверева, Вавринка – сильнее Рууда. Дель Потро обыграл бы Рублева, а Феррер – Руне.
Я удивлен недостатком стабильности. Если не считать Джоковича и Алькараса, общий уровень разочаровывает», – написал Надаль в колонке для El Pais.
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В общем на 1-2 сезона тур 10 лет назад и правда был сильнее. Все остальное время были Биг-3 и Маррей, а в остальном был хороший коллапс
Походу, тятяТони потерялся в реальности. Стареет.
Ну, и эти канонiчные вамосные "если бы, да кабы .... ". Как же без этого.
хехе))))
Да, после операции в 2022 Медведев потускнел, увы(( Я подозреваю, что что-то все-таки его тревожит, раз с подачей такие проблемы. Зато играть стал интереснее, к сетке ходит теперь...Посмотрим.
Там же на финальных стадиях не только биги на пике были, но и Тсонга, Дель Потро, Бердых, все универсалы, которые, я думаю, исходя из того, как он играет с Кирьосом и Хуркачем, его бы в 7 из 10 случаев закрыли, плюсуем бигов, маррея и вавра, это 8 человек.
Феррера бы закрыл, я думаю, на своём пике в 21, сейчас нет
Это после того как он баранку от Хуркача на своей любимой травке получил ?
Насчет Тима можно согласиться, хотя, у того, после Юсо-20, так то был еще хороший Итоговый-20, где он вышел в финал, обыграв Циципаса, Надаля и Джоковича...
Просто Даниил позже созрел. Он этот, как говорится, «лэйтблумер». К 25 догнал и перегнал Сашу со Стефаносом.
А «лэйтблумер» он ещё и потому, что позже остальных начал работать над своей игрой. Того же Синнера с тинэйджерства ведут топ тренеры, а Даня ещё в 20 лет сомневался, заниматься теннисом профессионально или нет. Отец Даниила, помню, просил людей проголосовать за сына на конкурсе Tecnifibre – там какие-то по меркам родителей топ теннисистов копеечные деньги разыгрывались. Будь у семьи Даниила достаточные финансы и определенность с карьерой, то, возможно, он бы созрел раньше – к таланту это отношения не имеет. Двухметровый чувак является одним из лучших в обороне и имеет уникальную ни на кого не похожую технику – кто он, если не суперталант.
В феврале прошлого года Медведев был в шаге от второго Шлема с обыгранными в финалах Бигами. Не свезло, но заслуженно стал затем первой ракеткой. Он однозначный лидер поколения 1996-99 годов рождения.
В эпоху 2007-16, за исключением Джоковича и Алькараса, в десятке был бы только пиковый Зверев, за счёт универсальности.
Да и то, скорее замыкал.
Вспоминаю, как Дель Потро, который сильнее Зверева, по году, полтора возвращал рейтинг.
А Зверев по сути за пол года вернулся в десятку.