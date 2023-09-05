Тони Надаль о нынешних топах: «Если не считать Джоковича и Алькараса, общий уровень разочаровывает»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Давид Феррер US Open Хуан Мартин дель Потро ATP Стэн Вавринка Тони Надаль Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Каспер Рууд Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Тони Надаль раскритиковал нынешних топов.

«Топ-теннисисты предыдущего поколения были лучше нынешних – значительно лучше. Нынешний Джокович намного слабее того, каким был пять или десять лет назад.

Несомненно Надаль превзошел бы Медведева, Маррей был бы сильнее Зверева, Вавринка – сильнее Рууда. Дель Потро обыграл бы Рублева, а ФеррерРуне.

Я удивлен недостатком стабильности. Если не считать Джоковича и Алькараса, общий уровень разочаровывает», – написал Надаль в колонке для El Pais.

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83 комментария

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revodrok
почему-то неудивительно такое слышать от тренера резко сдавшего Оже.)
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Матвей Суицидин
вынужден согласиться, низкий уровень тура особенно стал хорошо виден после появления Карася, который в 19 лет оказался на голову сильнее еще вчерашних топов.
+44
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sedric
Ответ justbored
Феррера? Он же как раз из предыдущего поколения.
Спортс как всегда. В оригинале Дель Потро Рублева, а Феррер-Руне.
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sedric
Ну а какие вопросы. Ни один нормальный человек не будет говорить, что нынешний тур сильнее тура 10-летней давности.
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Сергей Чугунников
Ответ Матвей Суицидин
Алькатрас в этом году Медведеву дважды уже указал на его место, что никаких вопросов не осталось. Даже если Мед выиграет у Карася, это будет просто удачное стечение обстоятельств, фарт или что-то еще, но между ними так и останется пропасть.
т.е. когда Карась выигрывает, он доминант и указывает на место. А если Медведев выиграет, то это случайность, совпадение и один раз на сто ваще?)
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Мустафа Моисеич Дупло
Медведеву грех обижаться, его хотя бы с 22кратным шлемником сравнили. Обиднее всего по идее должно быть Руне.
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AsthmaSundby
Че-т он очень за уши притянул. Вавринка - 5 нормальных сезонов, остальное время отлетал от днарей. Дельпо - 4-5 нормальных сезонов, остальное время лечился. Пересеклись они вообще на 1-2 сезона. Феррер - мистер 1/4 еще до Рублева.

В общем на 1-2 сезона тур 10 лет назад и правда был сильнее. Все остальное время были Биг-3 и Маррей, а в остальном был хороший коллапс
+15
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Tarkovski
Спорить нечего, в нынешнем туре и молодой Бердых бил бы всех горе-некстгенов
+14
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Матвей Суицидин
Ответ Посторонним В
Сейчас Синнер заматереет, и начнется рубилово с Алькарасом. И уже тур будет очень даже симпатичным с точки зрения топов. Без троицы, но вполне на уровне.
ну так от Зверева и Циципаса последние 5 лет ждут, что они заматереют. нет никаких гарантий, что у Синнера это получится. Думаю, удачные матчи у итальянца с Карасем связаны в основном с тем, что они играют друг против друга уже лет 10 и Синнер на правах старшего просто знает, как играть против испанца и как его выигрывать еще с юниорских времен в то время как ребята постарше вроде Медведева просто первый раз столкнулись с чем-то подобным.
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Комиссар Жабер
Ну раньше тоже был один Федерер, потом подтянулся Надаль, через пару лет Джокович, ну и Маррей болтался у них под ногами
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Tun
Ответ Матвей Суицидин
вынужден согласиться, низкий уровень тура особенно стал хорошо виден после появления Карася, который в 19 лет оказался на голову сильнее еще вчерашних топов.
Эти некстгены типа Стефана, Андрея, Сашки Зверя и, прости господи, Рууда на фоне топ3 смотрелись как школьники в секции тенниса
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S.Graf
А Феррер (Давид?) - это такой молодой топ-теннисист, которого ХМДП обыграл бы вместе с Рублём и ХРуне?
Походу, тятяТони потерялся в реальности. Стареет.
Ну, и эти канонiчные вамосные "если бы, да кабы .... ". Как же без этого.
хехе))))
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jam.football
это он ещё про женский тур молчит
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Leo Bonart
Ответ Dmket
На игру медведя вообще не интересно смотреть: или доминирует и выигрывает или начинает дёргаться и психовать при проигрыше, вообще не умеет терпеть и играть через немогу как былые топы...
Ага, против де Минаура не стерпел и отыграл сет с брейком
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Антон Тимофеев
Ответ Dmket
На игру медведя вообще не интересно смотреть: или доминирует и выигрывает или начинает дёргаться и психовать при проигрыше, вообще не умеет терпеть и играть через немогу как былые топы...
Ну, на Ао-22 никакой по игре Медведев без нормальной предсезонки дошел до финала чисто на силе воли и характере(один матч с Оже чего стоил), а там еще и финал у Надаля чуть не украл. Да и на Итоговом-20 помнится Даниил из непростых ситуаций выбирался))) В этом году, Медведев отыграл у Зверева 3 своих подачи подряд со счета 0-40! Я такого вообще не припомню на топ-уровне в последнее время))) Того же Чилича на Уиме-21 взял именно измором, когда ничего не получалось))

Да, после операции в 2022 Медведев потускнел, увы(( Я подозреваю, что что-то все-таки его тревожит, раз с подачей такие проблемы. Зато играть стал интереснее, к сетке ходит теперь...Посмотрим.
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Лукита Бензимовна
Нормально накинул
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Leo Bonart
Ответ Tun
Роджер без Рафы не так уж и долго был
Достаточно долго, чтобы набить рекорды и далеко оторваться
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Nikolay Stavrogin
Ответ Alex Morhan
Да ну, Медведев 10к рейтинга пробивал, и не был бы в топ-10. Например, пиковый Вавринка, наверное, будет для многих опаснее Дани, но у него стата за карьеру 500-300, что-то в этом роде. Если топ-10 делать, учитывая пик игрока, тогда может быть. А так эпоха 2007-2016 это биг-3/4, вот они стабильны
Медведев силён на быстром харде, безусловно, но он бы эти 10к в ту эпоху не набрал.
Там же на финальных стадиях не только биги на пике были, но и Тсонга, Дель Потро, Бердых, все универсалы, которые, я думаю, исходя из того, как он играет с Кирьосом и Хуркачем, его бы в 7 из 10 случаев закрыли, плюсуем бигов, маррея и вавра, это 8 человек.
Феррера бы закрыл, я думаю, на своём пике в 21, сейчас нет
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sedric
Ответ Leo Bonart
А теперь представим себе молодого Надаля при условии недопуска Федерера на большую часть хардового сезона
А чего представлять, если мы прекрасно помним молодого Надаля на хардовых шлемах в первые годы, и кому он там только не проигрывал. Напомню, что ЮСО - это единственный шлем, где Надаль и Федерер вообще не встречались.
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sedric
Ответ knzhnmdscj
Ну а зачем озвучивать фамилии нынешних игроков ? Чтобы их унизить или в чем цель сказать про Медведева и Зверева?
У дядя Тони, как и у любого родственника цель всегда только одна. Возвысить Рафу) Но здесь он прав.
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Доктор Броманталь
Ответ Marat_taraz
Я и так постоянно говорю что кроме Джоки и Алькараса , уровень достаточно низкий по сравнению с тем что было в 2006 по 2017, даже сейчас 40 летний Федерер не затерялся бы , доходил бы до четверть и полуфиналов , финалов, посмотрите на К. Рууда какой с него атлет и спортсмен , с виду 11 классник со школьной парты , а это 2 кратный финалист РГ, а 37 летний Джока порхает как бабочка и жалит как оса на корте, или вспомните финал Зверев -Д.Тим , ужасный по качеству игры , словно женский теннис , все они очень не стабильны , в плане мотивации, в плане физической подготовки , слабы по всем направлениям , Медведев выигрывает 1 шлем , пропадает на пару сезонов , Д.Тим выигрывает 1 шлем тоже пропадает жизнь удалась , зачем надрываться, или к примеру когда выходят Рублев , Фритц, против Джоки , они находятся в состоянии обреченности и публичной экзекуции , хотя должны сносить 37 летнего по меркам спорта глубокого пенсионера с корта , перебегать передавать
« сейчас 40 летний Федерер не затерялся бы , доходил бы до четверть и полуфиналов».

Это после того как он баранку от Хуркача на своей любимой травке получил ?
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Антон Тимофеев
Ответ Marat_taraz
Я и так постоянно говорю что кроме Джоки и Алькараса , уровень достаточно низкий по сравнению с тем что было в 2006 по 2017, даже сейчас 40 летний Федерер не затерялся бы , доходил бы до четверть и полуфиналов , финалов, посмотрите на К. Рууда какой с него атлет и спортсмен , с виду 11 классник со школьной парты , а это 2 кратный финалист РГ, а 37 летний Джока порхает как бабочка и жалит как оса на корте, или вспомните финал Зверев -Д.Тим , ужасный по качеству игры , словно женский теннис , все они очень не стабильны , в плане мотивации, в плане физической подготовки , слабы по всем направлениям , Медведев выигрывает 1 шлем , пропадает на пару сезонов , Д.Тим выигрывает 1 шлем тоже пропадает жизнь удалась , зачем надрываться, или к примеру когда выходят Рублев , Фритц, против Джоки , они находятся в состоянии обреченности и публичной экзекуции , хотя должны сносить 37 летнего по меркам спорта глубокого пенсионера с корта , перебегать передавать
Медведев после выигрыша Юсо-21 взял 7 титулов + 6 проигранных финалов, большую часть этих "потеряных двух сезонов" провел в топ-3, 16 недель на 1-ом месте))) Всем бы так потеряться))) Особенно, с учетом операции, СВО, и рождения ребенка)) Так то Даниил чуть ли единственный вместе с Марреем, кто на следущем Шлеме после первого титула вышел в финал. Два Шлема подряд(первый и второй титул) , в Открытую Эру, емнип, ни брал никто.

Насчет Тима можно согласиться, хотя, у того, после Юсо-20, так то был еще хороший Итоговый-20, где он вышел в финал, обыграв Циципаса, Надаля и Джоковича...
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ Антон Тимофеев
Я бы, кстати, Медведева к Циципасу-Звереву не приписывал. Даниил не суперталант поколения. Саша в 20 лет Мастерсы брал и заходил в топ-3, Циципас в 20,5 лет зашел в топ-10. Медведев зашел в топ-10 в 23,5, даже позднее, чем Вавринка, так что его достижения меня уже радуют)) Медведев - это что-то вроде Вавринки нашего времени, который сильно лучше на Мастерсах, но, похуже на Шлемах)))
Ну почему же не суперталант?
Просто Даниил позже созрел. Он этот, как говорится, «лэйтблумер». К 25 догнал и перегнал Сашу со Стефаносом.
А «лэйтблумер» он ещё и потому, что позже остальных начал работать над своей игрой. Того же Синнера с тинэйджерства ведут топ тренеры, а Даня ещё в 20 лет сомневался, заниматься теннисом профессионально или нет. Отец Даниила, помню, просил людей проголосовать за сына на конкурсе Tecnifibre – там какие-то по меркам родителей топ теннисистов копеечные деньги разыгрывались. Будь у семьи Даниила достаточные финансы и определенность с карьерой, то, возможно, он бы созрел раньше – к таланту это отношения не имеет. Двухметровый чувак является одним из лучших в обороне и имеет уникальную ни на кого не похожую технику – кто он, если не суперталант.
В феврале прошлого года Медведев был в шаге от второго Шлема с обыгранными в финалах Бигами. Не свезло, но заслуженно стал затем первой ракеткой. Он однозначный лидер поколения 1996-99 годов рождения.
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Alex Morhan
Ответ Nikolay Stavrogin
Медведев силён на быстром харде, безусловно, но он бы эти 10к в ту эпоху не набрал. Там же на финальных стадиях не только биги на пике были, но и Тсонга, Дель Потро, Бердых, все универсалы, которые, я думаю, исходя из того, как он играет с Кирьосом и Хуркачем, его бы в 7 из 10 случаев закрыли, плюсуем бигов, маррея и вавра, это 8 человек. Феррера бы закрыл, я думаю, на своём пике в 21, сейчас нет
Нахождения в топ-10 не всегда связано с закрыл/не закрыл. Многих уже романтизируют из прошлого. У Бердыха с Новаком 25-3( с Тсонга - 17-6, с Дель Потро - 16-4), да, с поражениями на Уиме, но это колоссальная разница. Не были они так сильны. Возможно, Дель Потро в плане уровня, но он ломался постоянно. На мой взгляд это спорно. С любым из тройки, которую ты упомянул, Новаку было значительно легче, чем с Медведевым. И на мой взляд, опять же, такую разницу нельзя объяснить только возрастом
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Nikolay Stavrogin
Наверное в первый раз соглашусь с Тони Н.
В эпоху 2007-16, за исключением Джоковича и Алькараса, в десятке был бы только пиковый Зверев, за счёт универсальности.
Да и то, скорее замыкал.
Вспоминаю, как Дель Потро, который сильнее Зверева, по году, полтора возвращал рейтинг.
А Зверев по сути за пол года вернулся в десятку.
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