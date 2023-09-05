Тони Надаль о нынешних топах: «Если не считать Джоковича и Алькараса, общий уровень разочаровывает»

Тони Надаль раскритиковал нынешних топов.

«Топ-теннисисты предыдущего поколения были лучше нынешних – значительно лучше. Нынешний Джокович намного слабее того, каким был пять или десять лет назад.

Несомненно Надаль превзошел бы , был бы сильнее , – сильнее . Дель Потро обыграл бы , а – .

Я удивлен недостатком стабильности. Если не считать Джоковича и , общий уровень разочаровывает», – написал Надаль в колонке для El Pais.

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