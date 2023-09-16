Бен Шелтон: «Теннисистам легко стать эгоцентричными, потому что в туре все ориентировано на нас. Легко поверить, что весь мир вращается вокруг тебя, но это не так»

Бен Шелтон рассказал о давлении, с которым сталкиваются теннисисты.

«На US Open камера и микрофон всегда рядом. Заходишь в зал, а они следуют за тобой. Я разговариваю с Коко [Гауфф] после того, как мы оба выиграли матчи, а над головой у нас микрофон. Нет безопасного места без посторонних глаз. Когда возвращаешься в номер, можно расслабиться.

Иногда ты говоришь что-то, что лучше бы не говорил. И ты смотришь на камеру, которая сняла этот момент, и это вертится у тебя в голове.

Не буду врать, время от времени я читаю соцсети. Они меня заряжают, помогают играть гораздо лучше, когда мне хочется доказать, что люди были не правы.

Любая мелочь, которую ты делаешь, даже если она не выходит за рамки – не стоит ругаться или ломать ракетки, – в теннисе воспринимается в штыки. Если я выиграю важное очко и буду кричать, люди скажут в духе: «Он слишком активно празднует. Он вышел за рамки. Будь скромнее».

В то же время, по мнению Шелтона, что игрокам важно следить за своим поведением и отношением к другим людям.

«Теннисистам легко стать эгоцентричными, потому что в туре все ориентировано на нас. Нас возводят на пьедестал, и легко поверить, что все делается только для тебя, и весь мир вращается вокруг тебя, но это не так».

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