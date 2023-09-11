Левитин об отстранении российских спортсменов: «Если бы все международные федерации поступали так, как ITF, то никакой МОК ничего бы не мог сделать»

Теги ATP ITF Игорь Левитин Даниил Медведев Теннис

Игорь Левитин высказался о роли ITF в отстаивании интересов российских игроков.

«Медведев очень хорошо выступил в полуфинале, там соперник был не менее грозный, чем Джокович. Считаю уже успехом то, что Даниил был в финале.

Сейчас мы увидели, что теннис – это настоящий международный вид спорта. Турнир прошел в США, на нем не было ограничений, и это говорит о том, что там сильная международная федерация, которая отстаивает своих спортсменов вне зависимости от санкций.

Если бы все международные федерации поступали так, как ITF, то никакой Международный олимпийский комитет ничего бы не мог сделать. Мы продолжаем работу, но теннис, к сожалению, исключение в этом плане», – цитирует помощника президента России ТАСС.

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