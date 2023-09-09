Алькарас пропустит групповой этап Кубка Дэвиса

Теги Кубок Дэвиса ATP Альберт Рамос Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас не сыграет за сборную Испании на групповом этапе Кубка Дэвиса, который пройдет 12-17 cентября в Валенсии. Его заменит Альберт Рамос.

Испания попала в группу C, где сыграет с Сербией, Чехией и Южной Кореей.

Напомним, накануне Алькарас уступил Даниилу Медведеву в полуфинале US Open.

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10 комментариев

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sedric
Все верно. Форма на этом турнире совершенно не звенела. Смысла убиваться нет. Нужно нормально восстановиться и готовиться к китайской серии. Испанцы и без него чехов с корейцами пройдут. На финал приедет.
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+8
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Сергей48
Ответ Евгений Фабиянчук
Даня нанёс психологическую травму Плакальрасу своими безупречными 3-1 прошлой ночью. оправится ли он от нее - вот в чем вопрос!
Это, что то новенькое из кличек? 🤣Сам придумал или кто подсказал? Алькарас не плакса, если вы теннис смотрите? Наверное перепутали с кем то?
+9
-4
+5
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Сергей48
Нужно время рану зализать
+5
-2
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Nikolay Stavrogin
Ответ sedric
Все верно. Форма на этом турнире совершенно не звенела. Смысла убиваться нет. Нужно нормально восстановиться и готовиться к китайской серии. Испанцы и без него чехов с корейцами пройдут. На финал приедет.
А вот мне наоборот показалось, что ещё как звенела.
В отличие от Цинциннати, например, где практически в каждом матче были трудности, здесь выносы в одну калитку. Подача летела.
И в первом (за исключением тб) и третьем сете всё нормально было.
Ну а во 2м и 4м был перформанс, Алькарас не был к этому готов (да не он один, честно говоря), отсюда ошибки.
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Евгений Фабиянчук
Даня нанёс психологическую травму Плакальрасу своими безупречными 3-1 прошлой ночью. оправится ли он от нее - вот в чем вопрос!
+9
-8
+1
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Александр Тищенко
Ответ Евгений Фабиянчук
он плакал как побитая *собачка женского рода* после финала в Цинци, и это все видели
Это были Федерер и Надаль. Да все рыдали)
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nick-basil
За Испанию есть кому сыграть.
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sedric
Ответ Nikolay Stavrogin
А вот мне наоборот показалось, что ещё как звенела. В отличие от Цинциннати, например, где практически в каждом матче были трудности, здесь выносы в одну калитку. Подача летела. И в первом (за исключением тб) и третьем сете всё нормально было. Ну а во 2м и 4м был перформанс, Алькарас не был к этому готов (да не он один, честно говоря), отсюда ошибки.
Лучше чем в Цинци, бесспорно, но где-то 7 из 10. Мне он еще в матче со Зверевым не особо понравился. Там повезло, что Зверев травму схватил, и подавать не мог. Здесь он в основном на классе разбирался. В первом сете он в основном на подаче выезжал, через комбинации, не было топового уровня в ралли. Как подача просела, так и все просело. Но главная беда - это прием. На Уиме у него был просто праймовый прием. Он убивал остро принимая. Здесь он вторую подачу Меда никак принять не мог. Шансы то у него были. Мне этот матч напомнил его матч с Синнером на Уиме прошлого года. Тоже два сета праймового уровня от Синнера, где Алькарас не понимал что делать. Хороший третий сет от Алькараса и начало 4. Тогда Алькарас спустил около 5-6 бп и посыпался. Здесь та же фигня. 3 бп в начале 4 сета спустил. Реализуй один, и скорее всего был бы 5 сет, а там уже непонятно. Но после того как Мед эти бп отыграл, я понял, что матч потерян. Но с тем приемом, который у него был на этом турнире, ему в любом случае ловить в финале было бы нечего.
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