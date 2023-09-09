Алькарас пропустит групповой этап Кубка Дэвиса
Карлос Алькарас не сыграет за сборную Испании на групповом этапе Кубка Дэвиса, который пройдет 12-17 cентября в Валенсии. Его заменит Альберт Рамос.
Испания попала в группу C, где сыграет с Сербией, Чехией и Южной Кореей.
Напомним, накануне Алькарас уступил Даниилу Медведеву в полуфинале US Open.
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В отличие от Цинциннати, например, где практически в каждом матче были трудности, здесь выносы в одну калитку. Подача летела.
И в первом (за исключением тб) и третьем сете всё нормально было.
Ну а во 2м и 4м был перформанс, Алькарас не был к этому готов (да не он один, честно говоря), отсюда ошибки.