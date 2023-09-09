Алькарас пропустит групповой этап Кубка Дэвиса

Карлос Алькарас не сыграет за сборную Испании на групповом этапе Кубка Дэвиса, который пройдет 12-17 cентября в Валенсии. Его заменит Альберт Рамос.

Испания попала в группу C, где сыграет с Сербией, Чехией и Южной Кореей.

Напомним, накануне Алькарас уступил Даниилу Медведеву в полуфинале US Open.

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