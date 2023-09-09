Медведев о криках болельщиков Алькараса между его подачами: «Рад, что им это не помогло. Пусть теперь идут спать»

Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщиков в 1/2 финала US Open.

Он победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

«Болельщики сегодня были невероятны. Совершенно невероятны. У нас были безумные розыгрыши, и я чувствовал с их стороны любовь к нам обоим.

Единственная проблема – 1000 испанцев при счете 5:3 начали кричать между первой и второй подачей. Это не очень красиво.

Но, наверное, они были в отчаянии. Рад, что им это не помогло. Пусть теперь идут спать».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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