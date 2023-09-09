Медведев о криках болельщиков Алькараса между его подачами: «Рад, что им это не помогло. Пусть теперь идут спать»

Теги US Open болельщики ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщиков в 1/2 финала US Open.

Он победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

«Болельщики сегодня были невероятны. Совершенно невероятны. У нас были безумные розыгрыши, и я чувствовал с их стороны любовь к нам обоим.

Единственная проблема – 1000 испанцев при счете 5:3 начали кричать между первой и второй подачей. Это не очень красиво.

Но, наверное, они были в отчаянии. Рад, что им это не помогло. Пусть теперь идут спать».

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23 комментария

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Barsa! bolshe chem klub
Просто когда каждое лицо видишь на трибуне, каждое сказанное слово слышишь, как можно себя так вести?

я за экраном чувствовал как на нервы действуют эти КРИКУНЫ. Рад Даня что им закрыл рот!
Просто от души!!! 🔥🔥👍
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Александр Романов
Отправил их спать 😂😂😂молодец !!!
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sammuilson
Да уж, отправил их "в сад". Интересно ещё против кого-то такой беспредел был на БШлемах?
+12
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Александр Гороховик
Польстил болельщикам Даня, конечно. Никакой любви к нему от них не было и в помине. Я попадания Дани в линию определял по полной тишине стадиона.
+6
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Alex1893
Бамосы на этом ЮСО страдают от Медведева. Одного орущего бамоса он унизил прилюдно после матча с Баесом, теперь 1000 бамосов Даня отправил спать
+5
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Привет Этоя
Ответ Alex1893
Бамосы на этом ЮСО страдают от Медведева. Одного орущего бамоса он унизил прилюдно после матча с Баесом, теперь 1000 бамосов Даня отправил спать
Ещё бы тренера Алькараса так же отправил погулять))
Дико раздражает
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Last avenger
им сейчас не до сна, в слезах будут передёргивать на хайлайты бамосика
+4
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Czarn
Даня в своем репертуаре, хорошо болельщиков потролил!😄
+4
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Иван Иванов
представьте Федерера в такой ситуации? выиграл ли он такое количество шлемов?
+2
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kustodievka
Медведев и публика на us open официально объявлены сериалом! За их противостоянием можно наблюдать вечно))
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Bartez1986
Красава, Даниил. Заткнул всем рот. В том числе и мне) Признаюсь - думал, что без шансов. Но игра просто легендарная
+2
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Kironbet
Ответ sammuilson
Да уж, отправил их "в сад". Интересно ещё против кого-то такой беспредел был на БШлемах?
Сегодня на матче Джоковича зрители аплодировали при первой в сетку и аут🤷‍♀️
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свободу попугаю
правильно, всем вамосям надо идти спать
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Dinarxxx
финал будет крутым.
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Андрей Судалин
После двух двойных подряд, трёх слитых матчболов и, что самое страшное, большого пальца трибунам при подаче на матч призрак финала АО-22 замаячил в полный рост. Но, молодец, выстоял и можно сказать дважды победил в матче.
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Сергей Заднепровский
пусть этим НЕДОболельщикам снятся кошмары
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Олег Соколов
Даня молодец 👏👏👏!!!
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Теннис Сандгрен
Ответ Иван Иванов
представьте Федерера в такой ситуации? выиграл ли он такое количество шлемов?
Он постоянно был в таких ситуациях, кроме матчей с Джоковичем)
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ɔculpa
Ответ Андрей Судалин
После двух двойных подряд, трёх слитых матчболов и, что самое страшное, большого пальца трибунам при подаче на матч призрак финала АО-22 замаячил в полный рост. Но, молодец, выстоял и можно сказать дважды победил в матче.
Как же я ругался после двух двойных. И это было настолько в его духе!) И двойные в решающий момент, и фирменный большой палец) Было очень тревожно, мягко говоря.
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cmorblr
Тут радуемся, как он их заткнул, а он это сделал собственноручно. Браво, Даниил!
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_Anna_
Один трубки вешает, второй спать отправляет - финал будет, что надо! 🔥🔥🔥🔥
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Чэзг
Просто под конец матча публика была перевозбуждена, поэтому некоторым из них было сложно с собой совладать. А в целом норм. Конечно, были и те, кто специально мешал, но такие всегда будут, к сожалению.
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