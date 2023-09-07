Сегодня день рождения Веры Звонаревой

Теги Вера Звонарева WTA Теннис

Сегодня 39 лет исполняется российской теннисистке Вере Звонаревой.

Звонарева – профессионал с 2000 года – победительница 12 одиночных турниров уровня тура и 13 парных, бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде, двукратная обладательница Кубка Федерации (2004, 2008). Ее лучшее достижение на одиночных турнирах «Большого шлема» – выходы в финал «Уимблдона» и US Open-2010. В парных разрядах теннисистка побеждала на «Шлемах» пять раз: с Бобом Брайаном на US Open-2004, Натали Деши на US Open-2006, Энди Рамом на «Уимблдоне»-2006, Светланой Кузнецовой на Australian Open-2012 и Лаурой Зигемунд на US Open-2020.

В октябре 2010-го Звонарева поднялась на вторую строчку рейтинга – наивысшую в своей карьере. За время выступлений в туре она заработала более 15 млн долларов призовых.

Звонарева – выпускница Российского государственного университета физической культуры и факультета мировой экономики Дипломатической академии Министерства иностранных дел России. Также изучала политологию, сотрудничала с Международным фондом синдрома Ретта, была послом ЮНЕСКО по вопросам гендерного равенства.

В 2016 году Звонарева сообщила, что вышла замуж и родила дочь Эвелину. 

На US Open-2023 Звонарева дошла до полуфинала в паре с Зигемунд. За выход в финал они сыграют с Дженнифер Брэди и Луизой Стефани. 

Звонарева в 38 вышла в основу US Open. 13 лет назад она была №2 и до сих пор берет титулы в паре, несмотря на травмы

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7 комментариев

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Dikki Shelton
Поздравляю Веру. Хорошая теннисистка и достойная карьера. Всех благ 🎂🎁👍
+12
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+11
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Зорькин
Звезда, которая не гаснет!!!
+6
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+6
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Sincere
С днем рождения Верунчика. и удачи в полуфинале!
+3
0
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Док Аксель
Веру Днём рождения ! Здоровья, сил, хорошего настроения и удачи в полуфинале !
+3
-1
+2
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Даниил Александров
Помню, когда впервые в жизни в 2011 году увидел рейтинг WTA( его тогда можно было посмотреть по телевизору на черном фоне ), Вера стояла на третьей строчке, где то рядом еще Шарапова стояла, а теннисный мир обсуждал, насколько это норм, что лидер тенниса возняцки не имеет ни одного шлема
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Храбрая виолончелистка
С днём рождения, Верунчик! Всех благ и спортивных побед! Мою маму тоже звали Вера и день рождения 7 сентября.
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alekmaz
Ответ Даниил Александров
Помню, когда впервые в жизни в 2011 году увидел рейтинг WTA( его тогда можно было посмотреть по телевизору на черном фоне ), Вера стояла на третьей строчке, где то рядом еще Шарапова стояла, а теннисный мир обсуждал, насколько это норм, что лидер тенниса возняцки не имеет ни одного шлема
в общем без разницы, возгяцки по молодости и дурости выглядела неприятно когда-то, шарапова изредка тоже, звонарева несмотря на достижения, за никаким особо вызывающим поведением не была замечена, может , это кстати даже и минус в нашем спорте, но то что безусловно работающая и запоминающаяся спортсменка - точно
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