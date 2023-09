Сегодня день рождения Веры Звонаревой

Сегодня 39 лет исполняется российской теннисистке Вере Звонаревой.

Звонарева – профессионал с 2000 года – победительница 12 одиночных турниров уровня тура и 13 парных, бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде, двукратная обладательница Кубка Федерации (2004, 2008). Ее лучшее достижение на одиночных турнирах «Большого шлема» – выходы в финал «Уимблдона» и US Open-2010. В парных разрядах теннисистка побеждала на «Шлемах» пять раз: с Бобом Брайаном на US Open-2004, Натали Деши на US Open-2006, Энди Рамом на «Уимблдоне»-2006, Светланой Кузнецовой на Australian Open-2012 и Лаурой Зигемунд на US Open-2020.

В октябре 2010-го Звонарева поднялась на вторую строчку рейтинга – наивысшую в своей карьере. За время выступлений в туре она заработала более 15 млн долларов призовых.

Звонарева – выпускница Российского государственного университета физической культуры и факультета мировой экономики Дипломатической академии Министерства иностранных дел России. Также изучала политологию, сотрудничала с Международным фондом синдрома Ретта, была послом ЮНЕСКО по вопросам гендерного равенства.

В 2016 году Звонарева сообщила, что вышла замуж и родила дочь Эвелину.

На US Open-2023 Звонарева дошла до полуфинала в паре с Зигемунд. За выход в финал они сыграют с Дженнифер Брэди и Луизой Стефани.

Звонарева в 38 вышла в основу US Open. 13 лет назад она была №2 и до сих пор берет титулы в паре, несмотря на травмы

