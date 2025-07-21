Циньвэнь Чжэн пропустит US Open

Шестая ракетка мира Циньвэнь Чжэн снялась с US Open из-за травмы локтя.

На прошлой неделе китаянка перенесла операцию . Ее место в сетке займет Леолия Жанжан .

Сообщается, что Чжэн рассчитывает вернуться к финальному турниру Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет 16-21 сентября в Шэньчжэне.

В прошлом году олимпийская чемпионка дошла до четвертьфинала US Open , где уступила Арине Соболенко .