Циньвэнь Чжэн пропустит US Open
Шестая ракетка мира Циньвэнь Чжэн снялась с US Open из-за травмы локтя.
На прошлой неделе китаянка перенесла операцию. Ее место в сетке займет Леолия Жанжан.
Сообщается, что Чжэн рассчитывает вернуться к финальному турниру Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет 16-21 сентября в Шэньчжэне.
В прошлом году олимпийская чемпионка дошла до четвертьфинала US Open, где уступила Арине Соболенко.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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