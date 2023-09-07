Впервые в истории №1 в четырех рейтингах сменится в один день
После US Open во всех рейтингах ATP и WTA сменятся первые ракетки мира. Впервые в истории такое произойдет в один день.
В мужском одиночном рейтинге Новак Джокович сменит Карлоса Алькараса, а в парном – Остин Крайчек сменит Нил Скупски.
В женском одиночном рейтинге Арина Соболенко сменит Игу Швентек. В парном Катерина Синякова уступит месту Коко Гауф и Джессике Пегуле (они совместно будут №1) или Су-Вэй Се.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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