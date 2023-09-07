Впервые в истории №1 в четырех рейтингах сменится в один день

После US Open во всех рейтингах и сменятся первые ракетки мира. Впервые в истории такое произойдет в один день.

В мужском одиночном рейтинге сменит , а в парном – Остин Крайчек сменит .

В женском одиночном рейтинге сменит . В парном уступит месту и (они совместно будут №1) или .

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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