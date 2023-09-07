Впервые в истории №1 в четырех рейтингах сменится в один день

Теги Новак Джокович рейтинги ATP WTA Су-Вэй Се Остин Крайчек Джессика Пегула Катерина Синякова Нил Скупски Арина Соболенко Коко Гауфф Ига Швентек Карлос Алькарас Теннис

После US Open во всех рейтингах ATP и WTA сменятся первые ракетки мира. Впервые в истории такое произойдет в один день.

В мужском одиночном рейтинге Новак Джокович сменит Карлоса Алькараса, а в парном – Остин Крайчек сменит Нил Скупски.

В женском одиночном рейтинге Арина Соболенко сменит Игу Швентек. В парном Катерина Синякова уступит месту Коко Гауф и Джессике Пегуле (они совместно будут №1) или Су-Вэй Се.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valenchinche
Се Су-Вей✊
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Четыре всадника Апокалипсиса))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Лутченко
Х
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Забавно‼️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Думаю полыхания некоторых можно будет наблюдать даже с Марса)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
Ответ Никита Лутченко
Х
И "а") Ниже.
Павел Ниткин, повнимательнее!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий