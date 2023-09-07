Вондроушова о том, что упустила все 9 брейк-пойнтов против Киз: «Не думаю, что это нервы»

прокомментировала то, что не реализовала ни одного брейк-пойнта в матче с . Она проиграла 1:6, 4:6 в четвертьфинале , упустив девять брейк-пойнтов.

«Не думаю, что это нервы. Я проводила хорошие розыгрыши. Но этого не хватало. Она очень хорошо подавала. На брейк-пойнтах часто попадала первым мячом.

Я старалась что-то придумать, но нужно отдать ей должное.

Я всегда стараюсь играть поглубже, но сегодня она так на меня давила. Я почти ничего не могла сделать. Было очень сложно. Когда я подавала вторым мячом, то сразу оказывалась под давлением.

Если давать ей медленный мяч под право, она сразу отвечает очень мощно, быстро. Хотя слева у нее так же. (Смех). Не имело значения, куда ей играть.

Я старалась бороться, тащить, но она была слишком сильна».

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