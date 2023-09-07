Вондроушова о том, что упустила все 9 брейк-пойнтов против Киз: «Не думаю, что это нервы»

Теги US Open WTA Мэдисон Киз Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова прокомментировала то, что не реализовала ни одного брейк-пойнта в матче с Мэдисон Киз. Она проиграла 1:6, 4:6 в четвертьфинале US Open, упустив девять брейк-пойнтов.

«Не думаю, что это нервы. Я проводила хорошие розыгрыши. Но этого не хватало. Она очень хорошо подавала. На брейк-пойнтах часто попадала первым мячом.

Я старалась что-то придумать, но нужно отдать ей должное.

Я всегда стараюсь играть поглубже, но сегодня она так на меня давила. Я почти ничего не могла сделать. Было очень сложно. Когда я подавала вторым мячом, то сразу оказывалась под давлением.

Если давать ей медленный мяч под право, она сразу отвечает очень мощно, быстро. Хотя слева у нее так же. (Смех). Не имело значения, куда ей играть.

Я старалась бороться, тащить, но она была слишком сильна».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий