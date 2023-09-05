Гауфф о победе над Остапенко: «В баскетболе есть поговорка, что матчи выигрывает защита. В теннисе не всегда так, но сегодня – было так»

Коко Гауфф прокомментировала победу над Аленой Остапенко на US Open.

Она разгромила ее со счетом 6:0, 6:2.

«Это прекрасно, я так рада. В прошлом году я проиграла в четвертьфинале и в этом году хотела выступить лучше. Впереди еще большой путь, но я довольна и готова работать дальше.

Мне весь матч было некомфортно – я знаю, как она играет, что она способна отыграться при любом счете. Против нее очень тяжело, потому что не получается быть агрессивной. Я старалась по возможности играть агрессивно, но в целом просто держала мяч глубоко.

В баскетболе есть поговорка, что матчи выигрывает защита. В теннисе не всегда так, но сегодня – было так.

Защита у меня была всегда, и я прибавляю в атаке. И это видно на корте».

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