Гауфф о победе над Остапенко: «В баскетболе есть поговорка, что матчи выигрывает защита. В теннисе не всегда так, но сегодня – было так»

Теги US Open WTA Алена Остапенко Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф прокомментировала победу над Аленой Остапенко на US Open.

Она разгромила ее со счетом 6:0, 6:2.

«Это прекрасно, я так рада. В прошлом году я проиграла в четвертьфинале и в этом году хотела выступить лучше. Впереди еще большой путь, но я довольна и готова работать дальше.

Мне весь матч было некомфортно – я знаю, как она играет, что она способна отыграться при любом счете. Против нее очень тяжело, потому что не получается быть агрессивной. Я старалась по возможности играть агрессивно, но в целом просто держала мяч глубоко.

В баскетболе есть поговорка, что матчи выигрывает защита. В теннисе не всегда так, но сегодня – было так.

Защита у меня была всегда, и я прибавляю в атаке. И это видно на корте».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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10 комментариев

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Dym86
Блин, она чего комментарии на спортс успела прочитать и дала ответы/расклады??
+8
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+7
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dedpihto59
Молодец Коко, отличная работа 👍‼️
+6
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+5
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DeX
если быть точнее, в поговорке защита выигрывает турниры, не матчи
+3
-1
+2
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Function
Просто Остапенко лупит (и попадает) по линиям только против кепки. Зато в этом она стабильна :)
+2
0
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dimon 2.0
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игунчик, что с лицом ?
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Ярик01
Ответ DeX
если быть точнее, в поговорке защита выигрывает турниры, не матчи
И если точнее, то в футболе)
+3
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Lanw1
Норм попустила
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Fruscol
ее потом в студии ESPN поправили, что защита выигрывает не матчи , а турниры, после чего все поржали. понравилась веселая реакция Гофф.
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guaresci
Ответ DeX
если быть точнее, в поговорке защита выигрывает турниры, не матчи
В НХЛ вроде говорят «В плей-офф выводит нападение, до финала доводит защита, финал выигрывает вратарь».
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