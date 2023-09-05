Циньвэнь Чжэн о том, на что она способна: «Я всегда верю, что могу обыграть кого угодно, если буду показывать правильный теннис»

Теги US Open WTA Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн прокомментировала якобы медленный прогресс.

Вчера 20-летняя китаянка впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

– Я всегда ждала этого момента. В начале года я думала, что это случится очень быстро. И поскольку я слишком много думала о результате, я немного потеряла терпение – и это повлияло на игру.

Я допустила много ошибок, мышление было неправильным. Конечно, я очень рада, что дошла до этого этапа, но не буду использовать слово «удивлена», потому что я знаю, на что способна. Я знаю, что я могу, если сосредоточусь на настоящем и не буду слишком далеко заглядывать. Не хочу допускать ошибки начала года.

– А на что вы способны?

– Я всегда верю, что могу обыграть кого угодно, если буду показывать правильный теннис. Конечно, соперницы тоже хорошо играют. Конкуренция высокая. Но я верю, что если буду бороться за каждое очко, то произойдет много хорошего (улыбается).

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7 комментариев

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kyckoba
С форхенда нормально так лупит
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Typizza
Ответ Stas Salesov
Уничтожь эту первую ракетку, пандочка
Здесь все Арина, СТАС, Алёна, Мэдисон и Коко Гауф.
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Dikki Shelton
Самое время это показать завтра. 💪
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Кирилл Кириченко
ничего особенного в ее игре вчера не увидел, отлетит без шансов по идее в 1/4
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гилберт
А эту то нашли? Которая пропала?
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Генадий Адамов
Ответ Stas Salesov
Уничтожь эту первую ракетку, пандочка
Рано ещё ей
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