Циньвэнь Чжэн о том, на что она способна: «Я всегда верю, что могу обыграть кого угодно, если буду показывать правильный теннис»

Циньвэнь Чжэн прокомментировала якобы медленный прогресс.

Вчера 20-летняя китаянка впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

– Я всегда ждала этого момента. В начале года я думала, что это случится очень быстро. И поскольку я слишком много думала о результате, я немного потеряла терпение – и это повлияло на игру.

Я допустила много ошибок, мышление было неправильным. Конечно, я очень рада, что дошла до этого этапа, но не буду использовать слово «удивлена», потому что я знаю, на что способна. Я знаю, что я могу, если сосредоточусь на настоящем и не буду слишком далеко заглядывать. Не хочу допускать ошибки начала года.

– А на что вы способны?

– Я всегда верю, что могу обыграть кого угодно, если буду показывать правильный теннис. Конечно, соперницы тоже хорошо играют. Конкуренция высокая. Но я верю, что если буду бороться за каждое очко, то произойдет много хорошего (улыбается).

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