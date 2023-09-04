Вондроушова третий раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема»
Девятая ракетка мира Маркета Вондроушова в четвертом круге US Open обыграла Пейтон Стернс – 6:7(3), 6:3, 6:2.
Чешка третий раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 2019-м она дошла до финала «Ролан Гаррос», на в этом сезоне выиграла «Уимблдон».
За полуфинал US Open она сыграет с Мэдисон Киз.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
2 комментария