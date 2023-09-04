Вондроушова третий раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема»

Девятая ракетка мира в четвертом круге обыграла Пейтон Стернс – 6:7(3), 6:3, 6:2.

Чешка третий раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 2019-м она дошла до финала « », на в этом сезоне выиграла « ».

За полуфинал US Open она сыграет с .

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