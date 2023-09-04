Вондроушова третий раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема»

Теги US Open WTA Мэдисон Киз Маркета Вондроушова Пейтон Стернс Теннис

Девятая ракетка мира Маркета Вондроушова в четвертом круге US Open обыграла Пейтон Стернс – 6:7(3), 6:3, 6:2.

Чешка третий раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 2019-м она дошла до финала «Ролан Гаррос», на в этом сезоне выиграла «Уимблдон».

За полуфинал US Open она сыграет с Мэдисон Киз.

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2 комментария

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encaro_one
24 года, ну в клуб 1/4 имени Рублева уже в январе зайдёт.
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Emma Nevskaia
как она это делает 😅вроде бы ничего особенного в ней нет
0
0
0
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