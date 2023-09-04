Корне о деле Халеп: «То, что происходит с Симоной, совершенно возмутительно»
Ализе Корне прокомментировала допинговое дело Симоны Халеп.
Она ответила Джону Миллману, который назвал течение процесса «позором».
«Совершенно согласна! То, что происходит с Симоной, совершенно возмутительно. Нужно как можно быстрее разобраться в этой безумной ситуации. И я не понимаю, почему она окружена такой тишиной 😪.
Правосудие для Симоны ✊!»
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И четыре года давно пора выписать