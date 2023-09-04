Корне о деле Халеп: «То, что происходит с Симоной, совершенно возмутительно»

Теги WTA Симона Халеп Ализе Корне Теннис

Ализе Корне прокомментировала допинговое дело Симоны Халеп.

Она ответила Джону Миллману, который назвал течение процесса «позором».

«Совершенно согласна! То, что происходит с Симоной, совершенно возмутительно. Нужно как можно быстрее разобраться в этой безумной ситуации. И я не понимаю, почему она окружена такой тишиной 😪.

Правосудие для Симоны ✊!»

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17 комментариев

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TennisForever
Корнеша сама забыла ,как от допинг-офицера пряталась ))как гадости про Машу говорила,как же надоела вся это лицемерия.
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Hardy
а потом, когда её признают виновной, будете её травить, как Шарапову? или это другое? кровяной допинг от мистера Патрика))
+23
-1
+22
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encaro_one
Надо 4 года было сразу дать, потом CAS подробно бы рассмотрел аргументы сторон.
+13
-3
+10
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Йенс Мустерманн
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Ответ ivan 07
Нет следов допинга в крови. И вообще вторую историю с биопаспортом по истечении пол года после отстранения придумали для отмазки. Видать есть ограничение по срокам рассмотрения дела. Пол года не умудрились выяснить , что с биопаспортом Симоны порядок .А тут сказали ,проба с мочи дала одни показания ,а с крови другие. Выкручиваются.
Как думаешь, у Симоны заберут оба шлема или один оставят?
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+7
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ivan 07
И возмутительно и отвратительно. Получается , что нет доказательств вины Симоны . Иначе бы давно ее отправили в дисквал , а так только отстранили. В пробирке типа нашли допинг, а биопаспорте в анализе крови нет. Вот и не знают , что делать.
Крови нет в анализе ))
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Lola Lola
Ответ Hardy
а потом, когда её признают виновной, будете её травить, как Шарапову? или это другое? кровяной допинг от мистера Патрика))
Вроде с Шараповой быстренько решили,-может потому-,что сама публично призналась. Как всомню эту "пресс-конференцию"--кошмар(((
+4
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+3
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Alex19
Цик с гвоздями. Пожизненно.
+3
-1
+2
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Syndycate
Ответ Hardy
а потом, когда её признают виновной, будете её травить, как Шарапову? или это другое? кровяной допинг от мистера Патрика))
Не будут. Скажут, что это был демократический допинг
+7
-5
+2
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Lola Lola
Ответ encaro_one
Надо 4 года было сразу дать, потом CAS подробно бы рассмотрел аргументы сторон.
Мане давали сразу 4 года
+1
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Leo Bonart
Согласен, надо громко, как с Шараповой
И четыре года давно пора выписать
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BourgesBasket
Ответ TennisForever
Корнеша сама забыла ,как от допинг-офицера пряталась ))как гадости про Машу говорила,как же надоела вся это лицемерия.
Парфюмерия вам тоже надоела?
0
0
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goodloser
Ответ Lola Lola
Вроде с Шараповой быстренько решили,-может потому-,что сама публично призналась. Как всомню эту "пресс-конференцию"--кошмар(((
Решения по апелляции Шарапова ждала 8 месяцев.
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