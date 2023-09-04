Корне о деле Халеп: «То, что происходит с Симоной, совершенно возмутительно»

Ализе Корне прокомментировала допинговое дело Симоны Халеп.

Она ответила Джону Миллману, который назвал течение процесса «позором».

«Совершенно согласна! То, что происходит с Симоной, совершенно возмутительно. Нужно как можно быстрее разобраться в этой безумной ситуации. И я не понимаю, почему она окружена такой тишиной 😪.

Правосудие для Симоны ✊!»

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