Димитров снялся с матча против Синнера, ведя 2:0 по сетам. Он порвал грудную мышцу и ушел с корта в слезах

Григор Димитров снялся с матча против Янника Синнера из-за травмы грудной мышцы.

Димитров начал держаться за мышцу сразу после выигранного гейма на своей подаче.

Врачи оказывали ему помощь за пределами корта, после чего он снялся при счете 6:3, 7:5, 2:2.

Когда Димитров снимался, он сказал: «Я порвал грудную мышцу».