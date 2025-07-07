Уимблдон. 4-й круг. Мирра Андреева сыграет с Наварро, Самсонова – с Бусас Манейро, Александрова встретится с Бенчич, Швентек – с Таусон
Мирра Андреева сыграет с Эммой Наварро в четвертом круге «Уимблдона».
Людмила Самсонова встретится с Джессикой Бусас Манейро, Екатерина Александрова – с Белиндой Бенчич.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости