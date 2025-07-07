Маррей о том, что матч Синнера и Димитрова прервали из-за закрытия крыши: «Оставался как минимум час дневного света»
Энди Маррей раскритиковал организаторов «Уимблдона».
Ему не понравилось решение закрыть крышу перед третьим сетом матча Янника Синнера и Григора Димитрова. Итальянец уступает 3:6, 5:7.
«Абсурдно закрывать крышу на этом отрезке матча. Оставался как минимум час дневного света… можно было сыграть больше одного сета. Это же турнир на открытых кортах! 👎», – твитнул Маррей.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @andy_murray
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