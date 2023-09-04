Возняцки об итогах US Open: «Я именно на том уровне, на котором хочу быть. Даже не играя каждую неделю, все равно могу выйти на корт и показать максимум»

Каролин Возняцки ответила, что узнала о себе на US Open.

Датчанка вернулась в тур после рождения двух детей и отыграла три турнира американской серии. На «Большом шлеме» она дошла до четвертого круга, где уступила Коко Гауфф – 3:6, 6:3, 6:1.

– Хороший вопрос. На трех турнирах, которые я сыграла в этом году, я хотела оценить свой уровень тенниса, физподготовки и так далее. Думаю, я многое узнала.

Мне кажется, я именно на том уровне, на котором хочу быть. Еще есть детали, над которыми хочется поработать, и я смогу добиться большего. Но в целом выводы очень позитивные. С каждым турниром я играла немного лучше. С каждым матчем на US Open – тоже. Из этих турниров я вынесла много хорошего.

Безусловно, мой опыт позволяет мне считать, что, даже не играя каждую неделю, я все равно могу выйти на корт и показать максимум.

– Насколько вас вдохновляет то, чего вы уже добились? Какие следующие шаги?

– Да, меня это вдохновляет. Мне кажется, я довольно хорошо играю и в любой день могу победить любую. А если играю не самым лучшим образом, то могу и проиграть, как сегодня.

В первом и третьем сетах меня немного подвела подача. В моей игре не было такой легкости, как в другие дни. Над этим я буду работать.

Возможно, мяч здесь немного тяжелее, поэтому больше задерживается на ракетке. Думаю, для более взрывных игроков это не так важно. Им легче вложиться в этот мяч.

Мне нужно было найти точки для удара и постараться не ошибаться на подаче. Но сегодня мне не хватало первых подач, особенно в первом сете, и это сразу же выбило меня из колеи.

Есть много положительных моментов, которые я могу учесть. Я на верном пути. Я набираю форму, нащупываю движение. Я знаю, что правильно готовлюсь на тренировочном корте.

С нетерпением жду новых турниров и соперниц.

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