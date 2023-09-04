Возняцки об итогах US Open: «Я именно на том уровне, на котором хочу быть. Даже не играя каждую неделю, все равно могу выйти на корт и показать максимум»

Теги US Open WTA Каролин Возняцки Теннис

Каролин Возняцки ответила, что узнала о себе на US Open.

Датчанка вернулась в тур после рождения двух детей и отыграла три турнира американской серии. На «Большом шлеме» она дошла до четвертого круга, где уступила Коко Гауфф – 3:6, 6:3, 6:1.

– Хороший вопрос. На трех турнирах, которые я сыграла в этом году, я хотела оценить свой уровень тенниса, физподготовки и так далее. Думаю, я многое узнала.

Мне кажется, я именно на том уровне, на котором хочу быть. Еще есть детали, над которыми хочется поработать, и я смогу добиться большего. Но в целом выводы очень позитивные. С каждым турниром я играла немного лучше. С каждым матчем на US Open – тоже. Из этих турниров я вынесла много хорошего.

Безусловно, мой опыт позволяет мне считать, что, даже не играя каждую неделю, я все равно могу выйти на корт и показать максимум.

– Насколько вас вдохновляет то, чего вы уже добились? Какие следующие шаги?

– Да, меня это вдохновляет. Мне кажется, я довольно хорошо играю и в любой день могу победить любую. А если играю не самым лучшим образом, то могу и проиграть, как сегодня.

В первом и третьем сетах меня немного подвела подача. В моей игре не было такой легкости, как в другие дни. Над этим я буду работать.

Возможно, мяч здесь немного тяжелее, поэтому больше задерживается на ракетке. Думаю, для более взрывных игроков это не так важно. Им легче вложиться в этот мяч.

Мне нужно было найти точки для удара и постараться не ошибаться на подаче. Но сегодня мне не хватало первых подач, особенно в первом сете, и это сразу же выбило меня из колеи.

Есть много положительных моментов, которые я могу учесть. Я на верном пути. Я набираю форму, нащупываю движение. Я знаю, что правильно готовлюсь на тренировочном корте.

С нетерпением жду новых турниров и соперниц.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goodloser
Именно играя не каждую неделю, а лишь 10-12 турниров в год, можно к турнирам Большого Шлема подходить в своей максимальной форме, что Возняцки сейчас и продемонстрировала.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Агеев
Ответ Minsk Belarus
33 года, если ты не Серена, то уже ничего не светит, хе-хе да и на пике не то чтобы доминировала, один шлем вымучала за столько лет в туре, думаю даже до финала ТБШ не доберется, как та же Азаренка на ЮСО после рождения ребенка, ждем Осаку, эта еще пошумит)
Если вы не в курсе, то этот же US Open относительно недавно выигрывала Флавия Пеннетта именно в возрасте 33 лет. Причем ранее никаких шлемов у нее не было.

Ли На побеждала на Australian Open в 32 года.

И это в эпоху, когда были доминаторы вроде Серены. А сейчас таковых в туре не имеется.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sincere
Довольно здорово играла с Гауфф, не хватило первой подачи, ну и сама Гауфф в 3 сете была очень мощна.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Агеев
Ответ Minsk Belarus
эти две играли стабильный полный сезон, а не возвращались после родов) да и Ли На в свое время была больше топ, чем Возня, хоть и не стала #1, со стилем тащилы это только на везение и рассчитывать, больше поверю, что Канепи шлем возьмет, в 39 лет, хе-хе
Судя по лексикону, все понятно с вашей экспертизой и объективностью.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nick-basil
Сразу так сыграть - это круто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий