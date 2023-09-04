Остапенко о победе на РГ-2017: «Очень сложно привыкнуть к такому вниманию, давлению. Сейчас я стала более зрелой»

Теги Ролан Гаррос WTA Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко рассказала, как ее жизнь изменила победа на «Ролан Гаррос»-2017.

– Как бы вы описали свой путь от победы на «Шлеме» до сегодняшнего дня?

– Когда я выиграла «Большой шлем», как я уже говорила много раз, изменилась вся моя жизнь, и мне нужно было время, чтобы приспособиться. Было нелегко, потому что мне только-только должно было исполниться 20.

Я ожидала, что смогу выиграть «Большой шлем», но не в таком раннем возрасте. Конечно, очень сложно привыкнуть к такому вниманию, давлению. Все ждут от тебя победы в каждом матче, на каждом турнире. Это невозможно, потому что ты человек и не можешь выигрывать каждый матч.

Мне нужно было немного времени. Я привыкла не сразу. Сейчас я стала более зрелой. Опять же, когда я играю, я чувствую себя комфортнее, свободнее, не мудрю и просто получаю удовольствие.

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1 комментарий

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justbored
Тут бы какую-нибудь картинку с мимикой Алёнки вставить. ))
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