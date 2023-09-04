Остапенко о победе над Швентек: «Знала, что нужно играть агрессивно, потому что она это не любит»

Алена Остапенко прокомментировала победу над Игой Швентек на US Open.

В четвертом круге US Open она выиграла 3:6, 6:3, 6:1. Латвийка повела 4:0 в личных встречах со Швентек.

«Я всегда жду тяжелой борьбы с Игой. Я знала, что нужно играть агрессивно, потому что она это не любит. В третьем сете я больше входила в корт, лучше подавала.

Она отличная теннисистка, очень стабильная, особенно в последние несколько лет. Но я знала, что на ней будет давление, потому что она первая ракетка мира. По-моему, из-за поражения она потеряет первую строчку.

Я просто пыталась сделать ей сложно, играть в свой теннис и бороться до последнего очка».

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