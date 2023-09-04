Остапенко о победе над Швентек: «Знала, что нужно играть агрессивно, потому что она это не любит»

Теги US Open WTA Алена Остапенко Ига Швентек Теннис

Алена Остапенко прокомментировала победу над Игой Швентек на US Open.

В четвертом круге US Open она выиграла 3:6, 6:3, 6:1. Латвийка повела 4:0 в личных встречах со Швентек.

«Я всегда жду тяжелой борьбы с Игой. Я знала, что нужно играть агрессивно, потому что она это не любит. В третьем сете я больше входила в корт, лучше подавала.

Она отличная теннисистка, очень стабильная, особенно в последние несколько лет. Но я знала, что на ней будет давление, потому что она первая ракетка мира. По-моему, из-за поражения она потеряет первую строчку.

Я просто пыталась сделать ей сложно, играть в свой теннис и бороться до последнего очка».

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8 комментариев

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Lada_ok
Молодец Алёна! Классная теннисистка! Удачи на пути к титулу!
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Jurijs isajevs
С утра приятная новость. Какая же ты лапочка, пухлячок ты мой хороший.
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Док Аксель
Приятная неожиданность от Алёны. Молодчина !
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Чэзг
Просто красавица!
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kjma
Когда включает голову, а не эмоции, так получается
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Диономис
У Алены думаю больше всего горит, когда ее с трибун Леной называют)).
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инок
Браво Алёна! Польское иго WTA от Швентек, бывшее весь прошлый сезон и большую часть нынешнего, подошло к концу. Не тянет на приму, которая пришла всерьёз и надолго.
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goodloser
Ответ инок
Браво Алёна! Польское иго WTA от Швентек, бывшее весь прошлый сезон и большую часть нынешнего, подошло к концу. Не тянет на приму, которая пришла всерьёз и надолго.
Если кто-то один приходит всерьёз и надолго, это кризис тура в целом. Если одни и те же два-три выигрывают все важнейшие турниры много лет, это тоже означает, что тур в целом не прогрессирует.
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