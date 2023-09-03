Клуж-Напока – альтернативный вариант для проведения итогового турнира WTA (30-0)
Клуж-Напока претендует на право проведения итогового турнира WTA, сообщает румынский сайт 30-0.
По информации источника, турнир пройдет в Румынии, если боссы тура откажутся от идеи проводить его в Праге или Эр-Рияде.
Не в пользу варианта с Чехией напряженность политической обстановки в стране для россиянок и белорусок. 28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении их от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране. После этого теннисистку из России депортировали из аэропорта, когда она прилетела на турнир WTA 250.
Предложение Саудовской Аравии может быть отклонено из-за реакции теннисной общественности на возможную сделку.
Отметим, что с 16 по 22 октября в Клуж-Напоке пройдет турнир WTA 250 Transylvania Open. Итоговый начнется 30 октября.
Также на проведение WTA Finals претендуют Нью-Йорк и Монтеррей. В руководстве тура надеются официально объявить о месте проведения итогового после US Open.
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Чехия и Монтеррей прям брррр
...давай уже к мексиканским нарко-баронам, они соответствуют "ценностям", не то что китайцы и саудовцы