Клуж-Напока – альтернативный вариант для проведения итогового турнира WTA (30-0)

Теги WTA WTA Finals Transylvania Open Теннис

Клуж-Напока претендует на право проведения итогового турнира WTA, сообщает румынский сайт 30-0.

По информации источника, турнир пройдет в Румынии, если боссы тура откажутся от идеи проводить его в Праге или Эр-Рияде.

Не в пользу варианта с Чехией напряженность политической обстановки в стране для россиянок и белорусок. 28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении их от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране. После этого теннисистку из России депортировали из аэропорта, когда она прилетела на турнир WTA 250.

Предложение Саудовской Аравии может быть отклонено из-за реакции теннисной общественности на возможную сделку.

Отметим, что с 16 по 22 октября в Клуж-Напоке пройдет турнир WTA 250 Transylvania Open. Итоговый начнется 30 октября.

Также на проведение WTA Finals претендуют Нью-Йорк и Монтеррей. В руководстве тура надеются официально объявить о месте проведения итогового после US Open.

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7 комментариев

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Stas Salesov
Граф Дракула вступил в игру с шейхами
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sedric
Передайте румынам, что Халеп не играет.
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Syndycate
Не пойму почему не в Китае? Мастерс ведь вернули туда
+4
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Вини
Лучше уже оставить в Китае, чем такие варианты)

Чехия и Монтеррей прям брррр
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Порядка.нет
Откуда у румын деньги-то?
...давай уже к мексиканским нарко-баронам, они соответствуют "ценностям", не то что китайцы и саудовцы
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