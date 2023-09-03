Медведев о том, что два матча подряд доиграл после часа ночи: «Тяжело. Просто хочу лечь спать»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Себастьян Баес Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что два матча подряд закончил после 1 ночи.

В третьем круге US Open он обыграл Себастьяна Баеса – 6:2, 6:2, 7:6(6). В третьем сете он ушел с 2:5 и отыграл сетбол.

«Тяжело. Просто хочу лечь спать.

Было ощущение, что в первых двух сетах мы оба играли хорошо, но я лучше проводил важные моменты. Все складывалось в мою пользу. А в третьем он немного прибавил, и этого хватило, чтобы сделать матч еще сложнее.

Комбинация везения и хорошей игры помогли мне сравнять счет. И я рад, что не пришлось играть четвертый сет».

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4 комментария

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Serik Alik
Ответ Андрей
Игра присутствует, в розыгрышах все хорошо. Главное без провалов, тогда с Минором все хорошо будет
Да. Но также есть проблемы с подачей. Эти проблемы то есть, то их нет. Это плохо. В рандомный момент могут начаться эти проблемы и это нехорошо. Если пока его уровня хватало, чтобы спокойно разобраться с Басом, О’Коннелом и т.п, то дальше Де Минаур и остальные. Там понадобится намного больше усилий, и, конечно, стабильная подача.
+12
-1
+11
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Lada_ok
С Победой! Аааа! Даниил! 💓
+10
-3
+7
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Андрей
Игра присутствует, в розыгрышах все хорошо. Главное без провалов, тогда с Минором все хорошо будет
+6
-3
+3
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самарец52
Ответ Lada_ok
С Победой! Аааа! Даниил! 💓
Но нервы помотал в третьем сете.
+1
-1
0
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