Медведев о том, что два матча подряд доиграл после часа ночи: «Тяжело. Просто хочу лечь спать»
Даниил Медведев прокомментировал то, что два матча подряд закончил после 1 ночи.
В третьем круге US Open он обыграл Себастьяна Баеса – 6:2, 6:2, 7:6(6). В третьем сете он ушел с 2:5 и отыграл сетбол.
«Тяжело. Просто хочу лечь спать.
Было ощущение, что в первых двух сетах мы оба играли хорошо, но я лучше проводил важные моменты. Все складывалось в мою пользу. А в третьем он немного прибавил, и этого хватило, чтобы сделать матч еще сложнее.
Комбинация везения и хорошей игры помогли мне сравнять счет. И я рад, что не пришлось играть четвертый сет».
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