Белка выбежала на корт во время парного матча US Open

Во время парного матча , в котором и обыграли Грет Миннен и (6:7(3), 6:2, 6:0), на корт выбежала белка.

Она сначала побегала по корту за задней линией.

А потом убежала с корта через трибуны.

Белка пришла на US Open! Они милые и умные, но вредные – вырубают электричество и интернет по всему миру

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе