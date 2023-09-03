Белка выбежала на корт во время парного матча US Open

Теги Вера Звонарева US Open WTA Янина Викмайер Лаура Зигемунд животные и спорт Грет Миннен Теннис

Во время парного матча US Open, в котором Вера Звонарева и Лаура Зигемунд обыграли Грет Миннен и Янину Викмайер (6:7(3), 6:2, 6:0), на корт выбежала белка.

Она сначала побегала по корту за задней линией.

А потом убежала с корта через трибуны.

Белка пришла на US Open! Они милые и умные, но вредные – вырубают электричество и интернет по всему миру

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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7 комментариев

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Jesse Boy
можно статистику белки? сколько эйсов, невынужденных и тд
+11
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+11
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serginn
Тот случай, когда "посетила белочка" не является чем-то печальным)
+8
0
+8
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N.S.A.8.5
Ищет орешек
+3
0
+3
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Bayern2004
Выбежала это хорошо.Главное что б не посетила.
+2
0
+2
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Ярик01
Панически двигается, испуганная бедняга.
+2
0
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romancureman
Ответ N.S.A.8.5
Ищет орешек
это к Алькарасу или Джоковичу)) она не туда
0
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