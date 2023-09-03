Белка выбежала на корт во время парного матча US Open
Во время парного матча US Open, в котором Вера Звонарева и Лаура Зигемунд обыграли Грет Миннен и Янину Викмайер (6:7(3), 6:2, 6:0), на корт выбежала белка.
Она сначала побегала по корту за задней линией.
А потом убежала с корта через трибуны.
Белка пришла на US Open! Они милые и умные, но вредные – вырубают электричество и интернет по всему миру
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
7 комментариев