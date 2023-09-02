Штрикер о том, что отыграл матчбол в квалификации US Open: «Мы шутили, что после отыгранных матчболов обычно происходят хорошие истории. И я вышел в 4-й круг»

Теги US Open ATP Доминик Штрикер Теннис

Доминик Штрикер прокомментировал выход в четвертый круг US Open.

Он попал в основную сетку через квалификацию.

«Это прекрасно. Потрясающе впервые в жизни выйти в четвертый круг. Я очень доволен.

Квалификация получилась непростой. Во втором круге я отыграл матчбол. И мы шутили, что после отыгранных матчболов обычно происходят хорошие истории. В итоге я вышел в четвертый круг».

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