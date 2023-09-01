Ммо о победе над Изнером, завершившим карьеру: «Когда выиграл, был очень рад, но секунду спустя стало неудобно»

Теги US Open ATP Джон Изнер Майкл Ммо Теннис

Майкл Ммо рассказал, как отреагировал на победу над Джоном Изнером на US Open.

На этом турнире Изнер завершил карьеру.

«Да, было непросто. Безусловно, в тот момент, на тай-брейке, ты не думаешь о том, что это его последний матч. Возможно, перед матчем – да, но не на тай-брейке и не когда у соперника матчбол.

Поэтому, когда я выиграл, ощутил прилив положительных эмоций и был очень, очень рад. Но потом, секунду спустя, стало неудобно. Я говорю искренне.

Когда я увидел, как он расчувствовался в интервью, я искренне ему сопереживал. Так что было непросто. Такая горькая радость.

Безусловно, в конечном счете мы все конкуренты и приехали сюда с одной целью, поэтому я рад победе».

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2 комментария

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kustodievka
Это, что называется, true sportsmanship! Здорово, что в туре были, есть и будут игроки, которые уважают соперников и способны к сопереживанию)
+9
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+9
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Ildmitrievich
Огромный ему респект за то, как он повел себя после матча. Зрители начали аплодировать, а он указал пальцем на Джона. Уважуха!
+9
0
+9
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