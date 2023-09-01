Ммо о победе над Изнером, завершившим карьеру: «Когда выиграл, был очень рад, но секунду спустя стало неудобно»
Майкл Ммо рассказал, как отреагировал на победу над Джоном Изнером на US Open.
На этом турнире Изнер завершил карьеру.
«Да, было непросто. Безусловно, в тот момент, на тай-брейке, ты не думаешь о том, что это его последний матч. Возможно, перед матчем – да, но не на тай-брейке и не когда у соперника матчбол.
Поэтому, когда я выиграл, ощутил прилив положительных эмоций и был очень, очень рад. Но потом, секунду спустя, стало неудобно. Я говорю искренне.
Когда я увидел, как он расчувствовался в интервью, я искренне ему сопереживал. Так что было непросто. Такая горькая радость.
Безусловно, в конечном счете мы все конкуренты и приехали сюда с одной целью, поэтому я рад победе».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
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