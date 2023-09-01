Борна Гойо: «Теннис – невероятно скучный спорт»

Теги ATP Борна Гойо Теннис

Борна Гойо назвал теннис очень скучным и умирающим спортом.

Хорват, который сегодня сыграет в третьем круге US Open, рассказал, какие правила бы поменял. 

«Я играл в колледже, так что для меня чем безумнее атмосфера, тем лучше. Я к этому привык. Мне нравится, когда атмосфера напряженная, потому что теннис – невероятно скучный спорт. И зрителям еще нужно тихо сидеть. Я бы это изменил. 

У меня в колледже никогда не было столкновений с болельщиками, но вообще они там могут в тебя что-нибудь кинуть. Один раз мой партнер по команде хотел подраться, пришлось вмешиваться полиции. 

Теннис – умирающий продукт, и нам нужно больше такого. Я бы все правила поменял. Во-первых, я хочу, чтобы болбои приносили полотенца, потому что так мне ходить приходится. 

Я бы хотел, чтобы игрокам разрешили толкаться, разрешили трэшток, немного провокаций. Можно не драться, но я хочу, чтобы у меня была возможность что-то сказать сопернику. А то сейчас что-то скажешь, и сразу полицию вызывают. Все так строго. 

Еще я хочу, чтобы зрители могли ходить и разговаривать. Некоторым игрокам не нравится, когда в 77-м ряду кто-то двигается. Но на второстепенных кортах все время кто-то ходит. 

Я не вижу причин, почему нельзя кричать во время розыгрышей. Да, это может в какой-то момент помешать, ну и что?»

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37 комментариев

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ɔculpa
Ещё можно запустить на каждую половину корта по паре резвых собак, чтобы они гонялись за мячом, путаясь под ногами, это тоже добавило бы драмы.
+57
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+57
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Садковский Ян
Будущий основатель поп-тенниса. Можно все: ломать ракетки об соперника, бить болл-боев, кидать мелочью в судью и обязательно громко обсуждать соперника, но только матом
+41
0
+41
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encaro_one
А это кто?
Играй как играют в своих матчах Джокович с Медведевым или Джокович с Алькарасом, там и пописать боишься сходить - так захватывает матч.
+33
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+31
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Nikolay Stavrogin
Фиг знает, на мой взгляд, наоборот самый динамичный.

Бокс, юфс смотрю только супертяжей - вечные клинчи, велосипед, скукота, особенно в сравнение с боями 90х. По сути, спорт на одном трештоке и держится, 1 год трештока, пару минут вялого боя.
Ещё и раз в год дерутся...
Баскетбол - одни таймауты, когда действительно экшн может пойти
Футбол, в большинстве случаев, катание ваты 90 минут, симуляции.
Регби пару раз включал- валяния амбальных мужиков какие-то.
Бейсбол мне не понятен кайф.
И только в теннисе каждую минуту может быть что-то крутое, динамичное и эпичное
+25
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+25
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hsmshhzfn5
С кем он там толкаться собрался? Похоже на какое-то смешное интервью.
+16
0
+16
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project dealer
Ответ Хозяин патриотов
Ну вообще Гойо выбрал язык фактов. Трудно поверить, что есть люди, которые на серьезных щщах садятся перед экраном телевизора/ноутбука, включают матч между условными Руудом и Рублевым и смотрят его от начала до конца. А это между прочим до недавнего времени 2 игрока топ-5... Теннису нужно больше трэш-тока, это однозначно, раз уж по уровню игры нынешнее поколение совсем неровня тому, которое было 10 лет назад.
В чем прелесть трештока? Какую пользу он дает? Больше зрителей? А для самих зрителей? Это высшая степень хамства, неуважения и низкого интеллекта. Для любителей трештока есть UFC - спорт, совмещенный с шоу.
А теннис - спорт, причем один из немногих, вменяемость сохраняется, а балаболов можно пересчитать по пальцам одной руки.

Самое смешное, что этот трешток даже не помогает улучшать результаты.
+15
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+15
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Верховенский1990
Скучный спорт говоришь, ну так иди играть в регби, после игры будешь весь в синяках и ссадинах, а потом с ребятами можете и пивка хряпнуть, самое то.
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Tarkovski
Доказано, что наибольший интерес у зрителей вызывают либо игры на деньги, либо игры на выживание (ну или всё вместе, см Игру в кальмара). Деньги в теннисе есть, ну осталось добавить чтоб проигравших вешали у входа на корт - и мечта Гойо сбудется! Только вот он с такими условиями недолго продержится
+10
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+10
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Диономис
Я бы разрешил свистеть, если идет брейк за брейком.
+10
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+9
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Jefri AG
В четвёртом круге он идёт на Джоковича. Я бы на его месте сказал сербу в лицо что он переоценённая посредственность. Ну и можно ещё как бы случайно толкнуть на переходе.
+15
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project dealer
В США заражают маркетингом всё вокруг? Что даже хорват, который там учится, напитался американской мечтой «делать шоу» из любого мероприятия.
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Марадона курильщика
Хотел написать длинную простыню из правил имени Гойо, но лень. А если серьёзно, то теннис мы и любим за то, что это максимально справедливый и конкурентный вид спорта.
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Марадона курильщика
Ответ Садковский Ян
Будущий основатель поп-тенниса. Можно все: ломать ракетки об соперника, бить болл-боев, кидать мелочью в судью и обязательно громко обсуждать соперника, но только матом
Но должна быть обратка. Если в решающем сете на тайбрейке счёт становится 7:7, вешать игрокам на спину красное полотенце и выпускать на корт двух бычков.
+5
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tRIFF
Ответ Jefri AG
В четвёртом круге он идёт на Джоковича. Я бы на его месте сказал сербу в лицо что он переоценённая посредственность. Ну и можно ещё как бы случайно толкнуть на переходе.
Смешно)
+4
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Биллибоб
Кирьос вошёл в чат
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-1
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Ковш Сосновый
Ну про 77 ряд забавно😄
+3
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Владимир Бредихин
Ответ Садковский Ян
Будущий основатель поп-тенниса. Можно все: ломать ракетки об соперника, бить болл-боев, кидать мелочью в судью и обязательно громко обсуждать соперника, но только матом
хотелось бы посмотреть как на его подаче ему кричали в ухо,и какой был бы результат 😂🤣🥺
+2
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botev
судя по аналитике, нормальный чел
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sedric
Самое смешное, что про трэшток вспоминают только тогда, когда в туре коллапс. Когда игрой крыть не получается.
+1
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Alex Morhan
Ответ Jefri AG
В четвёртом круге он идёт на Джоковича. Я бы на его месте сказал сербу в лицо что он переоценённая посредственность. Ну и можно ещё как бы случайно толкнуть на переходе.
Я бы подумал лучше об ответной реакции на эти действия)
+3
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Kironbet
Ответ Садковский Ян
Будущий основатель поп-тенниса. Можно все: ломать ракетки об соперника, бить болл-боев, кидать мелочью в судью и обязательно громко обсуждать соперника, но только матом
Ахахахах
Это в топ!
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itemme
Ответ Nikolay Stavrogin
Фиг знает, на мой взгляд, наоборот самый динамичный. Бокс, юфс смотрю только супертяжей - вечные клинчи, велосипед, скукота, особенно в сравнение с боями 90х. По сути, спорт на одном трештоке и держится, 1 год трештока, пару минут вялого боя. Ещё и раз в год дерутся... Баскетбол - одни таймауты, когда действительно экшн может пойти Футбол, в большинстве случаев, катание ваты 90 минут, симуляции. Регби пару раз включал- валяния амбальных мужиков какие-то. Бейсбол мне не понятен кайф. И только в теннисе каждую минуту может быть что-то крутое, динамичное и эпичное
В целом, да, но нынче качественный футбол - исключительное зрелище, как и теннис топ-уровня. Если смотреть не с позиции подпивасного обывателя, конечно. Короче говоря, это театр, но без готового сценария - сценарий пишется по ходу пьесы; наблюдать за исполнением ролей каждого игрока интересно. Повторюсь, речь про топ-уровень☺️
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ale10
Ответ Nikolay Stavrogin
Фиг знает, на мой взгляд, наоборот самый динамичный. Бокс, юфс смотрю только супертяжей - вечные клинчи, велосипед, скукота, особенно в сравнение с боями 90х. По сути, спорт на одном трештоке и держится, 1 год трештока, пару минут вялого боя. Ещё и раз в год дерутся... Баскетбол - одни таймауты, когда действительно экшн может пойти Футбол, в большинстве случаев, катание ваты 90 минут, симуляции. Регби пару раз включал- валяния амбальных мужиков какие-то. Бейсбол мне не понятен кайф. И только в теннисе каждую минуту может быть что-то крутое, динамичное и эпичное
Хоккей круче всех.
0
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Сергей Носков
Ответ Диономис
Я бы разрешил свистеть, если идет брейк за брейком.
На женских матчах пришлось бы выдавать беруши.
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nick-basil
Много народу детьми начинают учиться играть в теннис, но за всю жизнь, так и не понимают сути этой игры. Вот и "вылазят" такие "новаторы".
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