Борна Гойо: «Теннис – невероятно скучный спорт»
Борна Гойо назвал теннис очень скучным и умирающим спортом.
Хорват, который сегодня сыграет в третьем круге US Open, рассказал, какие правила бы поменял.
«Я играл в колледже, так что для меня чем безумнее атмосфера, тем лучше. Я к этому привык. Мне нравится, когда атмосфера напряженная, потому что теннис – невероятно скучный спорт. И зрителям еще нужно тихо сидеть. Я бы это изменил.
У меня в колледже никогда не было столкновений с болельщиками, но вообще они там могут в тебя что-нибудь кинуть. Один раз мой партнер по команде хотел подраться, пришлось вмешиваться полиции.
Теннис – умирающий продукт, и нам нужно больше такого. Я бы все правила поменял. Во-первых, я хочу, чтобы болбои приносили полотенца, потому что так мне ходить приходится.
Я бы хотел, чтобы игрокам разрешили толкаться, разрешили трэшток, немного провокаций. Можно не драться, но я хочу, чтобы у меня была возможность что-то сказать сопернику. А то сейчас что-то скажешь, и сразу полицию вызывают. Все так строго.
Еще я хочу, чтобы зрители могли ходить и разговаривать. Некоторым игрокам не нравится, когда в 77-м ряду кто-то двигается. Но на второстепенных кортах все время кто-то ходит.
Я не вижу причин, почему нельзя кричать во время розыгрышей. Да, это может в какой-то момент помешать, ну и что?»
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Играй как играют в своих матчах Джокович с Медведевым или Джокович с Алькарасом, там и пописать боишься сходить - так захватывает матч.
Бокс, юфс смотрю только супертяжей - вечные клинчи, велосипед, скукота, особенно в сравнение с боями 90х. По сути, спорт на одном трештоке и держится, 1 год трештока, пару минут вялого боя.
Ещё и раз в год дерутся...
Баскетбол - одни таймауты, когда действительно экшн может пойти
Футбол, в большинстве случаев, катание ваты 90 минут, симуляции.
Регби пару раз включал- валяния амбальных мужиков какие-то.
Бейсбол мне не понятен кайф.
И только в теннисе каждую минуту может быть что-то крутое, динамичное и эпичное
А теннис - спорт, причем один из немногих, вменяемость сохраняется, а балаболов можно пересчитать по пальцам одной руки.
Самое смешное, что этот трешток даже не помогает улучшать результаты.
Это в топ!