Борна Гойо: «Теннис – невероятно скучный спорт»

Борна Гойо назвал теннис очень скучным и умирающим спортом.

Хорват, который сегодня сыграет в третьем круге US Open, рассказал, какие правила бы поменял.

«Я играл в колледже, так что для меня чем безумнее атмосфера, тем лучше. Я к этому привык. Мне нравится, когда атмосфера напряженная, потому что теннис – невероятно скучный спорт. И зрителям еще нужно тихо сидеть. Я бы это изменил.

У меня в колледже никогда не было столкновений с болельщиками, но вообще они там могут в тебя что-нибудь кинуть. Один раз мой партнер по команде хотел подраться, пришлось вмешиваться полиции.

Теннис – умирающий продукт, и нам нужно больше такого. Я бы все правила поменял. Во-первых, я хочу, чтобы болбои приносили полотенца, потому что так мне ходить приходится.

Я бы хотел, чтобы игрокам разрешили толкаться, разрешили трэшток, немного провокаций. Можно не драться, но я хочу, чтобы у меня была возможность что-то сказать сопернику. А то сейчас что-то скажешь, и сразу полицию вызывают. Все так строго.

Еще я хочу, чтобы зрители могли ходить и разговаривать. Некоторым игрокам не нравится, когда в 77-м ряду кто-то двигается. Но на второстепенных кортах все время кто-то ходит.

Я не вижу причин, почему нельзя кричать во время розыгрышей. Да, это может в какой-то момент помешать, ну и что?»

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