Вавринка – самый возрастной участник третьего круга US Open с 1991-го

вышел в третий круг US Open, обыграв Томаса Мартина Этчеверри – 7:6(6), 6:7(7), 6:3, 6:2.

Вавринка – самый возрастной участник третьего круга в Нью-Йорке с 1991 года, когда дошел до полуфинала.

Швейцарец, в 2016-м выигравший титул, теперь сыграет с .

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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