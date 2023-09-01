Вавринка – самый возрастной участник третьего круга US Open с 1991-го

Теги US Open ATP Стэн Вавринка Джимми Коннорс Теннис

Стэн Вавринка вышел в третий круг US Open, обыграв Томаса Мартина Этчеверри – 7:6(6), 6:7(7), 6:3, 6:2.

Вавринка – самый возрастной участник третьего круга в Нью-Йорке с 1991 года, когда Джимми Коннорс дошел до полуфинала.

Швейцарец, в 2016-м выигравший титул, теперь сыграет с Янником Синнером.

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9 комментариев

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Доминик
Возраст Вавринки и Коннорса мы вам не конечно не напишем, гуглите сами. Спортс такой спортс 🤡🤡🤡
+64
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Alex Rykov
38 лет
+19
-1
+18
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Йенс Мустерманн
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Джимбо был крутым
https://youtu.be/56bXXhHfYaY?si=_KNf2Oa9k3cT-oZU
+1
0
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Yony
Ну Таннер — это Таннер. Коннорс — это коннорс. Макинрой — это макинрой. И даже «большой шлем» ЛЭЙВЕР — это тоже лэйвер. Ну, и Сампрас и Агасси. У Джоковича был шанс войти в эту когорту. Но попал на праймового Медведева
+2
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Великий Алонсо
Дальше домой
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Вадим Сидоров
Будем надеяться покусает немножко итальянца, во всяком случае не так уверенно вылетит как Энди Маррей сегодня ночью)
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Viling
Мой третий "зайка". После Бублика и Руне.
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