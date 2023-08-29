Джокович о возвращении на US Open: «Я два года ждал, чтобы выйти на самый большой и громкий стадион в теннисе»

Новак Джокович поделился, с какими эмоциями вышел на первый круг US Open.

Он обыграл Александра Мюллера – 6:0, 6:2, 6:3.

В прошлом году серб не смог выступить на «Большом шлеме», так как не был привит от коронавируса.

«Я знал, что матч будет поздно вечером. Тем не менее я с радостью ждал выхода на корт. Мне было все равно, даже если мы начнем после полуночи, потому что я два года ждал, чтобы выйти на самый большой и громкий стадион в теннисе, сыграть вечерний матч.

Сегодня был особенный вечер, состоялась церемония. Она заняла больше времени, чем мне хотелось бы. Как я уже сказал, мне было очень приятно выйти на корт. Думаю, само выступление объясняет, что я сегодня чувствовал, особенно в первых двух сетах. Я показал просто потрясающий теннис, почти безупречный, провел идеальный первый сет.

Наверное, у меня был ответ на каждый его удар. В целом я очень, очень доволен своим состоянием и игрой. Надеюсь, я смогу поддерживать этот уровень. Пока только начало турнира, но мне уже нравится уровень тенниса».

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