Джокович о возвращении на US Open: «Я два года ждал, чтобы выйти на самый большой и громкий стадион в теннисе»

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

Новак Джокович поделился, с какими эмоциями вышел на первый круг US Open.

Он обыграл Александра Мюллера – 6:0, 6:2, 6:3.

В прошлом году серб не смог выступить на «Большом шлеме», так как не был привит от коронавируса.

«Я знал, что матч будет поздно вечером. Тем не менее я с радостью ждал выхода на корт. Мне было все равно, даже если мы начнем после полуночи, потому что я два года ждал, чтобы выйти на самый большой и громкий стадион в теннисе, сыграть вечерний матч.

Сегодня был особенный вечер, состоялась церемония. Она заняла больше времени, чем мне хотелось бы. Как я уже сказал, мне было очень приятно выйти на корт. Думаю, само выступление объясняет, что я сегодня чувствовал, особенно в первых двух сетах. Я показал просто потрясающий теннис, почти безупречный, провел идеальный первый сет.

Наверное, у меня был ответ на каждый его удар. В целом я очень, очень доволен своим состоянием и игрой. Надеюсь, я смогу поддерживать этот уровень. Пока только начало турнира, но мне уже нравится уровень тенниса».

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5 комментариев

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Радость Ди Мария
Да, накопилось у Императора. Будет рвать и метать. Тем более разогрев на ЦЦ прошёл успешно и первая строка, которую ковидобесы украли, возвращается. Айде, Гоат, айде.
+5
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dedpihto59
Ждём🏆‼️
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Радость Ди Мария
Ответ инок
Надеюсь, что в финал выйдет Новак. Буду болеть за него.
Аналогично. Нужно этот год завершить как намбаван.
400 недель и 8 год №1. Потрясающе. Через тернии к звёздам. Вряд ли Генчич мечтала, что он добьётся невообразимого. Хотя Сржан в далёком 2007 утверждал, что сын станет лучшим из лучших. Над ним только ленивый тогда не угарал и в алкаши записали=). А вон оно как обернулось. И бигфарма конкурентам не помогла.
+4
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инок
Ответ Радость Ди Мария
Да, накопилось у Императора. Будет рвать и метать. Тем более разогрев на ЦЦ прошёл успешно и первая строка, которую ковидобесы украли, возвращается. Айде, Гоат, айде.
Надеюсь, что в финал выйдет Новак. Буду болеть за него.
+3
-1
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Kironbet
а что за церемония была? Встречали Величайшего? ;)
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