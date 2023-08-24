US Open. Квалификация. 2-й круг. Эрика Андреева играет с Марчинко, Мельникова – с Доден, Шнайдер встретится с Жакмо, Звонарева – с Папамихаил
Шесть россиянок в четверг сыграют в квалификации US Open.
Сетка турнира здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Второй круг
Эрика Андреева (Россия) – Петра Марчинко (Хорватия)
Марина Мельникова (Россия) – Осиан Доден (Франция, 18)
Татьяна Прозорова (Россия) – Ирина Шиманович (Беларусь)
Валерия Савиных (Россия) – Юрико Миядзаки (Великобритания)
Диана Шнайдер (Россия, 2) – Эльза Жакмо (Франция)
Вера Звонарева (Россия) – Деспина Папамихаил (Греция)
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