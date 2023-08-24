US Open. Квалификация. 2-й круг. Эрика Андреева играет с Марчинко, Мельникова – с Доден, Шнайдер встретится с Жакмо, Звонарева – с Папамихаил

Теги Вера Звонарева US Open результаты WTA Валерия Савиных Марина Мельникова Эрика Андреева Диана Шнайдер Татьяна Прозорова Теннис

Шесть россиянок в четверг сыграют в квалификации US Open.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Второй круг

Эрика Андреева (Россия) – Петра Марчинко (Хорватия) 

Марина Мельникова (Россия) – Осиан Доден (Франция, 18) 

Татьяна Прозорова (Россия) – Ирина Шиманович (Беларусь) 

Валерия Савиных (Россия) – Юрико Миядзаки (Великобритания) 

Диана Шнайдер (Россия, 2) – Эльза Жакмо (Франция) 

Вера Звонарева (Россия) – Деспина Папамихаил (Греция)

2 комментария

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j48s9ts2sn
а почему Мирры нет?
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самарец52
Ответ j48s9ts2sn
а почему Мирры нет?
Мирра в Кливленде, может за
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