Серена Уильямс родила вторую дочь

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23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс во второй раз стала мамой.

У них с Алексисом Оганяном родилась дочь, которую назвали Адирой Ривер.

Напомним, старшей дочери Серены 1 сентября исполнится шесть лет.

Фото: твиттер Оганяна

Видео: тикток Серены 

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15 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
Сидят в роддоме грузин, армянин и негр. Выходит акушер и говорит: "мы
случайно перепутали ваших детей".
Вскакивает грузин и хватает негритенка и бегом. Ему в след это же
негритенок, а он отвечает: "кто угодно, лишь бы не армянин". 🤭😅😅

не в обиду, это ж анекдот
+7
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+6
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Eugenie Nation
Старшая конечно милаха
+3
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И снова во время USO. Август-сентябрь пожалуй для Серены стали самыми богатыми на эмоции в её жизни, которая началась 26 сентября: первый титул на шлемах, последний большой финал, прощальный турнир, скандалы на корте и теннисные рекорды, смерть старшей сестры, рождение дочерей.
Орасин родила пять дочерей, Серене есть куда стремиться ))
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TennisForever
Поздравления ,здоровья малышке и всей семье 😍
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Mish
Поздравляю !
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Andreir888
Красота-то какая!!! Здоровья маме и малышке!
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Мирослав Холод
очередной привет анвярычу 😜
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Евгений Фабиянчук
Ответ Евгений Фабиянчук
Комментарий удален модератором
и он это отметил долгожданным пробитием -10к рейтинга😎
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Eugenie Nation
Уверен, пойдут на 3 круг, за пацаном
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Gestor_36
в полку манок прибыло
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encaro_one
В отца старшая, стройная и милая.
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Евгений Фабиянчук
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kyckoba
Ответ encaro_one
В отца старшая, стройная и милая.
Отцу до стройности там сильно далеко)
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