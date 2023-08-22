Серена Уильямс родила вторую дочь
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс во второй раз стала мамой.
У них с Алексисом Оганяном родилась дочь, которую назвали Адирой Ривер.
Напомним, старшей дочери Серены 1 сентября исполнится шесть лет.
Фото: твиттер Оганяна
Видео: тикток Серены
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случайно перепутали ваших детей".
Вскакивает грузин и хватает негритенка и бегом. Ему в след это же
негритенок, а он отвечает: "кто угодно, лишь бы не армянин". 🤭😅😅
не в обиду, это ж анекдот
Орасин родила пять дочерей, Серене есть куда стремиться ))