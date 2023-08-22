Серена Уильямс родила вторую дочь

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс во второй раз стала мамой.

У них с Алексисом Оганяном родилась дочь, которую назвали Адирой Ривер.

Напомним, старшей дочери Серены 1 сентября исполнится шесть лет.

Фото: твиттер Оганяна

Видео: тикток Серены

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе