ATP запускает программу финансовой поддержки игроков. Вводится гарантированный заработок

ATP в следующем году запустит программу финансового обеспечения игроков под названием Baseline. Она нацелена на то, чтобы большее количество игроков могло достойно зарабатывать теннисом.

В программе есть три основных компонента.

1. Гарантированный заработок. ATP будет платить игрокам топ-250, если он не заработают определенную сумму призовых за сезон. Для игроков топ-100 установлен порог 300 тысяч долларов, для игроков со 101-го по 175-е место – 150 тысяч, а для игроков со 176-го по 250-е место – 75 тысяч.

2. Защита от травм. Это выплаты для игроков, которые из-за травм проведут меньше девяти турниров ATP или «Челленджеров» за сезон. Для игроков топ-100 установлен порог 200 тысяч долларов, для игроков со 101-го по 175-е место – 100 тысяч, а для игроков со 176-го по 250-е место – 50тысяч

3. Вложение в новичков. Игроки, которые дебютируют в топ-125, смогу получить до 200 тысяч долларов на следующий сезон после дебюта, которые они должны будут вернуть из призовых. ATP считает, что это поможет им инвестировать в команды.

Ожидается, что в год получать финансовую поддержку будут 30-45 игроков.

Сейчас проект запущен на 2024-2026-й год, чтобы в этот испытательный период доказать его ценность. В дальнейшем срок его действия может быть продлен.

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