Дрэйпер о первой с мая победе в ATP: «Провел очень чистый матч»
Джек Дрэйпер прокомментировал первую с мая победу уровня ATP.
В Уинстон-Сейлеме он вернулся в основной тур после травмы плеча, из-за которой не играл с «Ролан Гаррос». В первом круге он обыграл Нуно Боржеса – 6:3, 6:1.
«Провел очень чистый матч. Соперник – очень хороший игрок, как и все на этом уровне. Но потрясающе подавал, давил на него в геймах на приеме.
Когда я на прошлой неделе играл «Челленджер», то делал все не так четко. Надеюсь, я смогу и дальше прогрессировать и покажу зрителям хороший теннис».
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