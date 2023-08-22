Дрэйпер о первой с мая победе в ATP: «Провел очень чистый матч»

Теги ATP Winston Salem Open Джек Дрэйпер Нуну Боржес Теннис

Джек Дрэйпер прокомментировал первую с мая победу уровня ATP.

В Уинстон-Сейлеме он вернулся в основной тур после травмы плеча, из-за которой не играл с «Ролан Гаррос». В первом круге он обыграл Нуно Боржеса – 6:3, 6:1.

«Провел очень чистый матч. Соперник – очень хороший игрок, как и все на этом уровне. Но потрясающе подавал, давил на него в геймах на приеме.

Когда я на прошлой неделе играл «Челленджер», то делал все не так четко. Надеюсь, я смогу и дальше прогрессировать и покажу зрителям хороший теннис».

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