Мухова о конкуренции среди чешских теннисисток: «Похоже, чтобы попасть на Олимпиаду, нужно быть в топ-10»

Теги рейтинги WTA Петра Квитова Барбора Крейчикова Маркета Вондроушова Каролина Мухова Теннис

Каролина Мухова прокомментировала то, что в рейтинге WTA места с девятого по 12-е занимают чешки.

– Приятно. Я прочитала об этом у своей лучшей подруги. Она репостнула твит, где кто-то написал, что я и Маркета в прошлом году были за пределами топ-200. Сейчас мы обе в топ-10. Я это видела. На самом деле это так трогательно и мило.

Я очень рада за нее, за себя. За нами много других чешек. Приятно видеть, что у них все отлично.

– Насколько вас мотивирует возможность попасть на Олимпиаду в следующем году? Насколько это сложно, учитывая конкуренцию среди чешских теннисисток?

– Похоже, чтобы попасть на Олимпиаду, нужно быть в топ-10.

Я об этом и не думаю. Я никогда не участвовала в Олимпийских играх, но очень бы хотела. Это большая мотивация и цель на следующий год. Пока не думаю об этом, но постараюсь получить место.

Ага, в Чехии очень, очень сложный отбор. Будет весело (смех).

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3 комментария

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sedric
Маркета вроде подруга Муховой, но на прошлых ОИ взяла защищенный рейтинг, чтобы обойти Мухову и попасть на ОИ)
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