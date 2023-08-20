Мухова о Гауфф: «Мы с ней никогда даже не тренировались. Я даже не следила за ее матчами»

Теги WTA Western & Southern Open Каролина Мухова Коко Гауфф Теннис

Каролина Мухова прокомментировала финал турнира в Цинциннати против Коко Гауфф.

«Я не очень хорошо ее знаю. По-моему, мы с ней никогда даже не тренировались. Я даже не следила за ее матчами.

Но знаю, что она отлично двигается. Мощная. Я видела некоторые розыгрыши против Иги. Очень, очень сложная соперница. Но тут в каждом матче тяжело».

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5 комментариев

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costa0545
А вот и причина, что Мухова так много проиграла финалов, надо разбирать и анализировать, как играть против соперницы в финале, а то говорит, что в первые вижу, во дела)))
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Anush15
Ответ costa0545
А вот и причина, что Мухова так много проиграла финалов, надо разбирать и анализировать, как играть против соперницы в финале, а то говорит, что в первые вижу, во дела)))
Может специально так говорит ))
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sedric
Ответ costa0545
А вот и причина, что Мухова так много проиграла финалов, надо разбирать и анализировать, как играть против соперницы в финале, а то говорит, что в первые вижу, во дела)))
А когда ей разбирать? Или она еще до начала турнира знала что будет в финале и будет играть там с Гауфф) Как бы пресс-конференция была сразу после матча вчера, поэтому она и ответила, что не знает ее.
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encaro_one
Ответ costa0545
А вот и причина, что Мухова так много проиграла финалов, надо разбирать и анализировать, как играть против соперницы в финале, а то говорит, что в первые вижу, во дела)))
Если они никогда до этого момента не встречались, то какой смысл в анализе.
Все равно что Шинник будет готовиться к матчу с Барселоной, просто так, от балды.
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