Мухова о Гауфф: «Мы с ней никогда даже не тренировались. Я даже не следила за ее матчами»

Каролина Мухова прокомментировала финал турнира в Цинциннати против Коко Гауфф.

«Я не очень хорошо ее знаю. По-моему, мы с ней никогда даже не тренировались. Я даже не следила за ее матчами.

Но знаю, что она отлично двигается. Мощная. Я видела некоторые розыгрыши против Иги. Очень, очень сложная соперница. Но тут в каждом матче тяжело».

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