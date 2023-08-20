Мухова о Гауфф: «Мы с ней никогда даже не тренировались. Я даже не следила за ее матчами»
Каролина Мухова прокомментировала финал турнира в Цинциннати против Коко Гауфф.
«Я не очень хорошо ее знаю. По-моему, мы с ней никогда даже не тренировались. Я даже не следила за ее матчами.
Но знаю, что она отлично двигается. Мощная. Я видела некоторые розыгрыши против Иги. Очень, очень сложная соперница. Но тут в каждом матче тяжело».
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Все равно что Шинник будет готовиться к матчу с Барселоной, просто так, от балды.