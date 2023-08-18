Джокович повел 19:0 в матчах с Монфисом. Это самая разгромная личка в истории
Новак Джокович в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл Гаэля Монфиса – 6:3, 6:2.
Серб повел 19:0 в личных встречах с Монфисом. Это самое одностороннее противостояние в истории ATP.
До этого Джокович делил рекорд с Рафаэлем Надалем, который ведет 18:0 в матчах с Ришаром Гаске.
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А что там у Надаля с Бердыхом было? Напомните, плиз.
Всё хорошо? Живы, здоровы?
Думал у Джоковича с ним будут определенные проблемы.