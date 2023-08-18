Джокович повел 19:0 в матчах с Монфисом. Это самая разгромная личка в истории

в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл – 6:3, 6:2.

Серб повел 19:0 в личных встречах с Монфисом. Это самое одностороннее противостояние в истории .

До этого Джокович делил рекорд с , который ведет 18:0 в матчах с .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе