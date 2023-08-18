Джокович повел 19:0 в матчах с Монфисом. Это самая разгромная личка в истории

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ришар Гаске Гаэль Монфис ATP Western & Southern Open Теннис

Новак Джокович в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл Гаэля Монфиса – 6:3, 6:2.

Серб повел 19:0 в личных встречах с Монфисом. Это самое одностороннее противостояние в истории ATP.

До этого Джокович делил рекорд с Рафаэлем Надалем, который ведет 18:0 в матчах с Ришаром Гаске.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боримир
Самый прикол что Новак в юниорах играл с Гаэлем, а Рафа с Гаске и как понимаю юниорами французы были более тёртыми, а во взрослом состоянии мальчики для битья
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mrs Bennet
Новаче молодец.
А что там у Надаля с Бердыхом было? Напомните, плиз.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
Монфис вошёл уже в историю с Великим Новаче, минус 19,пожелаю ему -20, юбилея, видно уже точно без удачи, и зачем только его всего израненного Свитолина заставляет работать на износ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VaD
Если беспомощность Гаске против Надаля легко обьяснима, то почему Монфис, обладая приличной подачей, мощью и отличным передвижением, стал главным клиентом серба, непонятно. Казалось бы, француз наоборот должен быть одним из неудобных оппонентов для Джоковича.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ночная Фурия
Ответ mrs Bennet
Новаче молодец. А что там у Надаля с Бердыхом было? Напомните, плиз.
Галь, 20-4 вроде. Доброе утро!
Всё хорошо? Живы, здоровы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Мельдоний
Смотрел игру Монфис - де Минаур, где Монфис, в свои без малого 37 лет, произвел впечатление своей игрой.
Думал у Джоковича с ним будут определенные проблемы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Пестов
Никто не обыграет Монфиса 20 раз подряд!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховенский1990
У Монфиса хотя бы были упорные матчи с Новаком трехсетовые, в Дубае вообще были матчболы, в отличие от Гаске, который всегда поднимал ручки вверх с Надалем, выхватывая баранки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ан Кот
отлично Новак, так держать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховенский1990
Ответ VaD
Если беспомощность Гаске против Надаля легко обьяснима, то почему Монфис, обладая приличной подачей, мощью и отличным передвижением, стал главным клиентом серба, непонятно. Казалось бы, француз наоборот должен быть одним из неудобных оппонентов для Джоковича.
Вы как ведущий теннисный аналитик СНГ, наверное, должны понимать, что все просто в психологии здесь, кстати, у Гаске вроде был равный трехсетовый матч с Надалем на МК 05, вот выиграй тогда Ришар, и все могло быть в их противостоянии иначе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий