Джокович о матче с Монфисом: «Последние пару недель он одерживал большие победы. Надеюсь, на этой неделе их больше не будет»
Новак Джокович прокомментировал матч с Гаэлем Монфисом в Цинциннати.
Серб ведет 18:0 в личных встречах. Они сыграют в третьем круге.
– Я знаю, какой у вас счет личных встреч, но, очевидно...
– Думаю, он тоже знает. (Смех). Надеюсь, завтра счет не изменится.
– Он очень страстный игрок, но при этом у него много навыков. По вашему опыту, что в его игре самое сложно?
– Он невероятно атлетичный. Мало кто умеет скользить так, как он. Конечно, у него очень хорошие гены – он очень сильный, эластичный, динамичный. Разносторонний игрок. Очень талантливый.
Он на год старше меня, и я помню, как мы играли на юниорских турнирах, на «Фьючерсах». Прекрасно это помню. Это был один из моих первых профессиональных матчей. Мы играли очень поздно, в дутике на грунте.
В общем, мы очень-очень давно знакомы. Я всегда восхищался его физической формой. Он феноменальный игрок для зрителей, он веселится сам, развлекает – это идет на пользу теннису.
И он очень опасный, потому что одинаково хорошо играет в атаке и обороне. Иногда есть ощущение, что его не пробить. И подача очень мощная.
Последние пару недель он одерживал большие победы. Надеюсь, на этой неделе их больше не будет (смех).
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