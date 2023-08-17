Джокович о матче с Монфисом: «Последние пару недель он одерживал большие победы. Надеюсь, на этой неделе их больше не будет»

Теги Новак Джокович Гаэль Монфис ATP Western & Southern Open Теннис

Новак Джокович прокомментировал матч с Гаэлем Монфисом в Цинциннати.

Серб ведет 18:0 в личных встречах. Они сыграют в третьем круге.

– Я знаю, какой у вас счет личных встреч, но, очевидно...

– Думаю, он тоже знает. (Смех). Надеюсь, завтра счет не изменится.

– Он очень страстный игрок, но при этом у него много навыков. По вашему опыту, что в его игре самое сложно?

– Он невероятно атлетичный. Мало кто умеет скользить так, как он. Конечно, у него очень хорошие гены – он очень сильный, эластичный, динамичный. Разносторонний игрок. Очень талантливый.

Он на год старше меня, и я помню, как мы играли на юниорских турнирах, на «Фьючерсах». Прекрасно это помню. Это был один из моих первых профессиональных матчей. Мы играли очень поздно, в дутике на грунте.

В общем, мы очень-очень давно знакомы. Я всегда восхищался его физической формой. Он феноменальный игрок для зрителей, он веселится сам, развлекает – это идет на пользу теннису.

И он очень опасный, потому что одинаково хорошо играет в атаке и обороне. Иногда есть ощущение, что его не пробить. И подача очень мощная.

Последние пару недель он одерживал большие победы. Надеюсь, на этой неделе их больше не будет (смех).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вегетарианец_
Пиковый Монфис, как же не везет...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Меньше всего хотел видеть старину Монфа против Новака.
В Торонто закрыл юбенса, циципаса, в 3х проиграл чемпиону синнеру в четвертьфинале.
В Цинциннати закрыл норри и де минора, игроков топ 16.
Одно из лучших выступлений на связке мастерсов в карьере.
Вышел на пик в 36
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sincere
Сказочка Монфиса рано или поздно должна была закончиться встречей с Джоковичем)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
Ответ Вегетарианец_
Пиковый Монфис, как же не везет...
ну да с С Ноле мало и редко кому везет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий