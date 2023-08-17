Джокович о матче с Монфисом: «Последние пару недель он одерживал большие победы. Надеюсь, на этой неделе их больше не будет»

Новак Джокович прокомментировал матч с Гаэлем Монфисом в Цинциннати.

Серб ведет 18:0 в личных встречах. Они сыграют в третьем круге.

– Я знаю, какой у вас счет личных встреч, но, очевидно...

– Думаю, он тоже знает. (Смех). Надеюсь, завтра счет не изменится.

– Он очень страстный игрок, но при этом у него много навыков. По вашему опыту, что в его игре самое сложно?

– Он невероятно атлетичный. Мало кто умеет скользить так, как он. Конечно, у него очень хорошие гены – он очень сильный, эластичный, динамичный. Разносторонний игрок. Очень талантливый.

Он на год старше меня, и я помню, как мы играли на юниорских турнирах, на «Фьючерсах». Прекрасно это помню. Это был один из моих первых профессиональных матчей. Мы играли очень поздно, в дутике на грунте.

В общем, мы очень-очень давно знакомы. Я всегда восхищался его физической формой. Он феноменальный игрок для зрителей, он веселится сам, развлекает – это идет на пользу теннису.

И он очень опасный, потому что одинаково хорошо играет в атаке и обороне. Иногда есть ощущение, что его не пробить. И подача очень мощная.

Последние пару недель он одерживал большие победы. Надеюсь, на этой неделе их больше не будет (смех).

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