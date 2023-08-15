Новак Джокович: «После финала «Уимблдона» оправился за день»

Новак Джокович рассказал, сколько оправлялся после финала «Уимблдона».

Он проиграл Карлосу Алькарасу в пяти сетах. В Цинциннати серб проведет первый турнир после того поражения.

«Это не первый и не последний матч, который я проиграл. Так что оправился за день. Конечно, мне нужно было хорошенько отдохнуть, провести время с семьей – и я так и сделал.

Конечно, я сожалел об упущенных в финале шансах. Я вел 1:0 по сетам, у меня были сет-пойнты во втором, я был близок к тому, чтобы повести. В пятой партии тоже были брейк-пойнты.

Матч был упорным, но он заслужил победу, потому что лучше играл в важные моменты. И я так и сказал после финала. Он заслужил победу – вот и все. Нужно двигаться дальше.

Нужно было перестроиться и найти мотивацию для новых испытаний. Поэтому я здесь. Если бы мотивации не было, я бы сюда не приехал. После стольких лет в профессиональном теннисе я могу выбирать и играть только там, где хочу.

Я очень хотел приехать в Цинциннати. И, конечно, US Open уже совсем скоро».

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