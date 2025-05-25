«Они могут просто тебя съесть». Мирра Андреева – о поведении болельщиков на матчах с француженками на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева высказалась о поведении местных болельщиков на «Ролан Гаррос».

– Ваша партнерша по парному разряду столкнулась с враждебной атмосферой в Риме. Каков ваш опыт взаимодействия с французской публикой? Иногда французские болельщики на «Ролан Гаррос» не очень хорошо ведут себя по отношению к иностранным игрокам.

– Да, в прошлом году я играла против француженки [Варвары Грачевой] и ожидала, что трибуны будут болеть только за нее. Я знала, что зрители будут болеть за свою соотечественницу, и была к этому готова.

Для меня главное – принять это и осознать, что ничего не изменить. Я стараюсь сдерживать эмоции, не вступать в споры с командой или судьей и сохранять спокойствие. При этом можно подбадривать себя, выкрикивая «Давай!» или что-то в этом роде. Если реагировать на трибуны, пользы это не принесет. Они могут просто тебя съесть, и ты почувствуешь огромное давление. Вот такие ощущения, – сказала Андреева на пресс-конференции.

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