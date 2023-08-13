Синнер о 3-м финале «Мастерса»: «Пару раз я уже был в таком положении, так что я знаю ощущения перед важным финалом»

Янник Синнер рассказал, что ему потребуется для победы на «Мастерсе».

В Торонто он третий раз сыграет в финале на таком уровне. Его соперником будет Алекс де Минаур.

«Для меня это еще одно испытание, еще один шанс. Я рад оказаться в таком положении. Я очень много работал, чтобы проводить такие матчи. И я рад, что завтра у меня будет еще один шанс.

Алекс показал, что он невероятный игрок. Я постараюсь сыграть в свой теннис. Пару раз я уже был в таком положении, так что я знаю ощущения перед важным финалом. Надеюсь, я смогу это показать.

Посмотрим».

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