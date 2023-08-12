Швентек о том, почему ушла с корта с блокнотом: «Напомнила себе ключевые моменты, на которых сосредоточилась, когда вышла на матч. Но ничего особенного»

Теги WTA National Bank Open Джессика Пегула Ига Швентек Теннис

Ига Швентек не раскрыла тактику на полуфинал в Монреале против Джессики Пегулы.

В пятницу Швентек обыграла Даниэль Коллинс – 6:3, 4:6, 6:2.

– Мы с Джесси много раз играли друг с другом. Она очень стабильна и одна из лучших теннисисток последних сезонов.

Точно будет нелегко, но я не буду делиться с вами тактикой. Скажу только, что выложусь по полной и надеюсь, что будет хороший матч.

– После первого сета вы взяли перерыв и ушли с блокнотом. Что из этого блокнота понадобилось вам после счета 6:3?

– Просто напомнила себе ключевые моменты, на которых сосредоточилась, когда вышла на корт, чтобы и дальше делать то, что работало перед вторым сетом, но, честно говоря, ничего особенного.

Во время матча может появиться много мыслей, и если я выиграла сет, то всегда хочу начать так же.

– Как вам нравится готовиться к матчу?

– У меня один и тот же план. Обычно я приступаю за 20 минут до начала и довольно интенсивно разминаюсь в наушниках.

Я слушаю рок-н-ролл, иду в туалет и выхожу на корт.

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5 комментариев

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Странная она
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Dym86
Спросите у нее почему она не выключает телефон во время матча?
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justinefan
Ответ Дмитрий Воронцов
Один же раз такое было, не? И такие ситуации время от времени появляются, что такого. Да и никто не выключает, все на беззвучный ставят.
2 раза уже.
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Дмитрий Воронцов
Ответ Dym86
Спросите у нее почему она не выключает телефон во время матча?
Один же раз такое было, не? И такие ситуации время от времени появляются, что такого. Да и никто не выключает, все на беззвучный ставят.
+3
-3
0
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