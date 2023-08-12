Швентек о том, почему ушла с корта с блокнотом: «Напомнила себе ключевые моменты, на которых сосредоточилась, когда вышла на матч. Но ничего особенного»

Ига Швентек не раскрыла тактику на полуфинал в Монреале против Джессики Пегулы.

В пятницу Швентек обыграла Даниэль Коллинс – 6:3, 4:6, 6:2.

– Мы с Джесси много раз играли друг с другом. Она очень стабильна и одна из лучших теннисисток последних сезонов.

Точно будет нелегко, но я не буду делиться с вами тактикой. Скажу только, что выложусь по полной и надеюсь, что будет хороший матч.

– После первого сета вы взяли перерыв и ушли с блокнотом. Что из этого блокнота понадобилось вам после счета 6:3?

– Просто напомнила себе ключевые моменты, на которых сосредоточилась, когда вышла на корт, чтобы и дальше делать то, что работало перед вторым сетом, но, честно говоря, ничего особенного.

Во время матча может появиться много мыслей, и если я выиграла сет, то всегда хочу начать так же.

– Как вам нравится готовиться к матчу?

– У меня один и тот же план. Обычно я приступаю за 20 минут до начала и довольно интенсивно разминаюсь в наушниках.

Я слушаю рок-н-ролл, иду в туалет и выхожу на корт.

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