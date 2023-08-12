Рыбакина отыграла у Касаткиной две подачи на матч и вышла в четвертый полуфинал WTA 1000 в сезоне

победила Дарью Касаткину в четвертьфинале турнира в Монреале – 5:7, 7:5, 7:6(8). Матч продолжался 3 часа 27 минут и закончился около трех часов ночи по местному времени.

Рыбакина отыграла две подачи на матч: при счете 4:5 во втором сете и при счете 5:6 в третьем. На решающем тай-брейке казахстанка ушла с матчбола. Победить ей удалось, реализовав пятый матчбол.

За матч Рыбакина и Касаткина сделали по 10 брейков.

По итогам турнира Рыбакина вернется в топ-3.

Она вышла в пятый полуфинал в сезоне (четыре на уровне 1000 и один на ). Все четыре предыдущих она выиграла.

Теперь Рыбакина поборется с Людмилой Самсоновой.

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