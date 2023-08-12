Рыбакина отыграла у Касаткиной две подачи на матч и вышла в четвертый полуфинал WTA 1000 в сезоне

Теги WTA National Bank Open Дарья Касаткина Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина победила Дарью Касаткину в четвертьфинале турнира в Монреале – 5:7, 7:5, 7:6(8). Матч продолжался 3 часа 27 минут и закончился около трех часов ночи по местному времени.

Рыбакина отыграла две подачи на матч: при счете 4:5 во втором сете и при счете 5:6 в третьем. На решающем тай-брейке казахстанка ушла с матчбола. Победить ей удалось, реализовав пятый матчбол.

За матч Рыбакина и Касаткина сделали по 10 брейков.

По итогам турнира Рыбакина вернется в топ-3.

Она вышла в пятый полуфинал в сезоне (четыре на уровне WTA 1000 и один на Australian Open). Все четыре предыдущих она выиграла.

Теперь Рыбакина поборется с Людмилой Самсоновой.

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10 комментариев

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Доминик
В этом вся Касаткина. Три с половиной часа убиваться на корте, чтобы что? Так и будет всю карьеру глотать пыль за топами. Рыбка сейчас далеко не в лучшей форме, явно подводится к ЮСО. Такого шанса обыграть ее больше не будет.
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Диономис
Ответ Доминик
В этом вся Касаткина. Три с половиной часа убиваться на корте, чтобы что? Так и будет всю карьеру глотать пыль за топами. Рыбка сейчас далеко не в лучшей форме, явно подводится к ЮСО. Такого шанса обыграть ее больше не будет.
У Даши подача 10летней девочки, ее место в топе - невероятный успех.
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Bogdan Vosil
Почему по итогам турнира вернется в топ3? Если Пегула выиграет турнир, то останется 3-й. В лайве - да, они поменялись местами, но обе еще в сетке
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Mihail Faigenblat
Лена сейчас не в лучшей форме - очевидно! в первом (для себя) курге мучилась и сейчас...80 (или что-то о оло того) анафорседов кроме как мучением не назвать
Даша сыграла так как могла, на максимум возможностей и как умеет. В обороне супер топ!
игра была равной и обе заслужили полуфинал, но в ключевой момент Лене повезло больше
такова селя ви
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Dym86
На мелкие турниры не разменивается!
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OnlyDendy
Вот в теннисом плане не хочется болеть за Касаткину( хотя вне корта я ее поддерживаю).

Просто нет надежды, что она что то выиграет. Есть надежда на Потапову, на Самсонову, даже на Павлюченкову, а вот веры, что Дарья что то возьмёт нет
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costa0545
Нет, надо писать всё, а то что Касаткина отыграла 4 матч бола, да ещё не плюшками, а агрессивной игрой, единственный матч бол она не реализовала, на приёме когда Рыбакина попала с первой подачи, так что не знаю кто круче играл, если немного удачи и она бы прошла дальше)))
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OnlyDendy
Ответ Доминик
В этом вся Касаткина. Три с половиной часа убиваться на корте, чтобы что? Так и будет всю карьеру глотать пыль за топами. Рыбка сейчас далеко не в лучшей форме, явно подводится к ЮСО. Такого шанса обыграть ее больше не будет.
Лучше и не скажешь.
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ivan 07
Ответ Доминик
В этом вся Касаткина. Три с половиной часа убиваться на корте, чтобы что? Так и будет всю карьеру глотать пыль за топами. Рыбка сейчас далеко не в лучшей форме, явно подводится к ЮСО. Такого шанса обыграть ее больше не будет.
Ты ДИЛЕТАНТ даже рот не открывай. Писал 0 целых хер десятых . А от Даши ,Рыбакина еле отскочила.
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