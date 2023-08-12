Рыбакина отыграла у Касаткиной две подачи на матч и вышла в четвертый полуфинал WTA 1000 в сезоне
Елена Рыбакина победила Дарью Касаткину в четвертьфинале турнира в Монреале – 5:7, 7:5, 7:6(8). Матч продолжался 3 часа 27 минут и закончился около трех часов ночи по местному времени.
Рыбакина отыграла две подачи на матч: при счете 4:5 во втором сете и при счете 5:6 в третьем. На решающем тай-брейке казахстанка ушла с матчбола. Победить ей удалось, реализовав пятый матчбол.
За матч Рыбакина и Касаткина сделали по 10 брейков.
По итогам турнира Рыбакина вернется в топ-3.
Она вышла в пятый полуфинал в сезоне (четыре на уровне WTA 1000 и один на Australian Open). Все четыре предыдущих она выиграла.
Теперь Рыбакина поборется с Людмилой Самсоновой.
Даша сыграла так как могла, на максимум возможностей и как умеет. В обороне супер топ!
игра была равной и обе заслужили полуфинал, но в ключевой момент Лене повезло больше
такова селя ви
Просто нет надежды, что она что то выиграет. Есть надежда на Потапову, на Самсонову, даже на Павлюченкову, а вот веры, что Дарья что то возьмёт нет